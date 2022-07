Google Fotos: Fotoabzüge, Fotobücher und Leinwände jetzt auch für deutsche Kunden

Während man früher noch echte Fotos in ein echtes Album geklebt hat, sammeln sich die zahlreichen Erinnerungen nur noch rein digital auf dem Smartphone. Wer jedoch ausgewählte Fotos in der Hand halten möchte, kann jetzt über Google Fotos mit wenigen Klicks Abzüge der Lieblingsfotos bestellen.

Der Services startet jetzt in 28 weiteren Ländern, unter anderem auch in Deutschland und Österreich. Dabei könnt ihr euch zwischen einfachen Fotoabzügen, Fotobüchern und Bildern auf Leinwand entscheiden.

Fotoabzüge : 10×10, 10×15, 13×18, 20×20, 20×30, 30×45, 40×60, 50×50, 50×75, 60×90. Ab 15 Cent.

: 10×10, 10×15, 13×18, 20×20, 20×30, 30×45, 40×60, 50×50, 50×75, 60×90. Ab 15 Cent. Fotobücher : 18×18 Softcover-Buch oder 23×23 Hardcover-Buch. Ab 14,99 Euro. Bis 24. Juli ist der Versand gratis.

: 18×18 Softcover-Buch oder 23×23 Hardcover-Buch. Ab 14,99 Euro. Bis 24. Juli ist der Versand gratis. Leinwand : 20×20 bis 75×100. Ab 27,99 Euro

: 20×20 bis 75×100. Ab 27,99 Euro Alle Angaben in Zentimeter.

Öffnet einfach den Print-Store über photos.google.com/printstore. Hier könnt ihr am Desktop einfach die Fotos auswählen oder euer Fotobuch gestalten. Per Fotos-App ist der Print-Store nicht erreichbar, am Smartphone oder Tablet könnt ihr aber über den Safari-Browser eure Bestellung aufgeben.