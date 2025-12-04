Google Jahresrückblick: Das sind die Suchtrends 2025

So hat Deutschland gesucht

Google Year in Search 2025.

Year in Search“ – so nennt Google seinen alljährigen Jahresrückblick, der stets mit Spannung erwartet wird. Ob Bundestagswahl, Handball-WM, Laura Dahlmeier, US-Zölle oder das virale „Labubu“-Phänomen: ein Blick auf die Suchbegriffe mit dem größten Interessenszuwachs zeigt, welche Ereignisse, Persönlichkeiten, Trends und Themen die Menschen in diesem Jahr besonders bewegt haben.

Die Top-Suchbegriffe des Jahres 2025 in Deutschland

  1. Bundestagswahl
  2. Handball-WM
  3. Fußball-EM der Frauen
  4. Laura Dahlmeier
  5. FIFA Klub-Weltmeisterschaft

