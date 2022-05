Govee Glide Triangles starten im 10er-Pack für nur 146,99 Euro

Die Govee Glide Hexa Light Panels in Sechseck-Form haben wir uns schon angesehen. Hier gibt es solide Qualität, allerdings ist der Vorreiter Nanoleaf auf diesem Gebiet einfach der Marktführer. Und nun bietet man auch die Govee Glide Triangles an, die zum Start im Online-Shop für 159,99 Euro statt 189,99 Euro angeboten werden. Mit dem Gutschein #Govee13 spart man weitere 13 Euro.

Im ersten Vergleich fällt auf: Die Ränder bei Govee sind deutlich größer als bei Nanoleaf. Das ist optisch nicht ganz so schön, bei dem angebotenen Preis aber akzeptabel. Gleichzeitig stehen die Module von Govee weiter von der Wand ab, da diese dicker sind. Aber: Die Panels sind am Rand der Rückseite transparent, so dass das Licht von dort aus auch ein wenig an die Wand strahlt. Das sorgt durchaus für einen tollen Effekt.

Während wir die Farbwiedergabe gut finden, ist die Govee-App (App Store-Link) zu überladen. Hier gibt es einfach zu viele Einstellungen, für die meisten ist das deutlich zu viel Spielerei. Wenn man auf Alexa oder den Google Assistant zurückgreift, muss man die Govee-App aber nicht zwingend nutzen.

Die Govee Glide Triangles werden im 10er-Pack verkauft und beim aktuellen Preis von nur 146,99 Euro kann man über eine Anschaffung auf jeden Fall nachdenken. Die Nanoleaf Shapes Triangles kosten aktuell im 9er-Pack 159,90 Euro.

