Gurman: Apples AR/VR Headset „Reality Pro“ soll vor der WWDC vorgestellt werden

Die Gerüchte verdichten sich: Erst vor wenigen Tagen hatte Kuo berichtet, dass Apple sein AR/VR Headset spätestens im Sommer vorstellen wird. Nun meldet sich auch der gut vernetzte Apple-Experte Mark Gurman zu Wort und geht davon aus, dass Apples AR/VR Headset auf einem Frühlings-Event noch vor der WWDC vorgestellt wird.

Das Headset, das auf den Namen Reality Pro hören könnte, soll jedoch erst später im Herbst verfügbar gemacht werden. Nachdem Apple das Headset vorstellt, sollen Entwickler und Entwicklerinnen auf der WWDC die Möglichkeit bekommen, sich mit dem entsprechenden Betriebsystem xrOS vertraut zu machen.

Die letzte Verschiebung, zumindest im Moment, erfolgte im vergangenen Jahr. Bis vor kurzem wollte Apple das Headset im Januar 2023 vorstellen und später in diesem Jahr ausliefern. Jetzt strebt das Unternehmen an, es im Frühjahr vor der jährlichen Worldwide Developers Conference im Juni vorzustellen. Nach dem aktuellen Plan könnte Apple das Gerät den Verbrauchern vorstellen – wahrscheinlich unter dem Namen Reality Pro – und dann die Entwickler im Juni mit den Softwarefunktionen vertraut machen. Nach diesem Zeitplan würde das Unternehmen das Produkt später im Herbst 2023 ausliefern.

Laut Gurman arbeit Apple bereits mit mehreren „hochkarätigen Entwicklern“ an Apps für das neue Headset und das xrOS-Betriebssystem. Es wird erwartet, dass Apples erstes Headset ein High-End- und Nischenprodukt sein wird, das sich an Fachleute und Entwickler richtet, bevor in den nächsten Jahren ein verbraucherfreundlicheres Headset auf den Markt kommt.

