HalloApp: Neuer werbefreier Messenger von früheren WhatsApp-Managern

Der Markt der mobilen Messenger ist Anfang dieses Jahres umgekrempelt worden. Nachdem der Platzhirsch WhatsApp neue Nutzungsbedingungen aufgestellt hat, nahmen viele Nutzer und Nutzerinnen Abschied von der Plattform und wandten sich neuen Anwendungen zu. Auch ich habe seinerzeit WhatsApp den Rücken gekehrt und vermisse seitdem mit den Alternativen Signal und Threema gar nichts.

Ob die Welt nun noch ein neues Produkt dieses Genres wie das jüngst erschienene HalloApp (App Store-Link) braucht, sei dahingestellt. Entwickelt wurde HalloApp von zwei früheren WhatsApp-Managern, die aber trotz einiger Ähnlichkeiten zum Messenger aus dem Facebook-Konzern ein grundlegend abweichendes Geschäftsmodell verfolgen. Die Macher Neeraj Arora und sein Kollege Michael Donohue waren bei WhatsApp als Chief Business Officer und in der Entwicklungsabteilung tätig und dürften sich daher sehr gut mit Messengern und Social Media-Apps auskennen.

HalloApp richtet sich primär an Nutzer und Nutzerinnen, die Einzel- und Gruppenchats führen wollen. Die Anmeldung der ab iOS 13.0 und bei 23 MB an freiem Speicherplatz nutzbaren iPhone-App erfolgt wie auch beim großen Bruder WhatsApp über eine Telefonnummer. Anders als der Messenger aus dem Hause Facebook verzichtet HalloApp allerdings grundlegend auf Werbung, Follower, Bots, Likes und setzt keine Algorithmen ein. „HalloApp nutzt dein Telefonbuch, um sie mit den realen Beziehungen in deinem Leben zu verbinden, und das ist alles“, erklärt Neeraj Arora im HalloApp-Blog. „Engagement-Metriken sind irrelevant. Algorithmen gibt es nicht. Nur deine echten Beziehungen in völliger Privatsphäre.“

Deutliche Kritik an sozialen Netzwerken wie Facebook

Die Entwickler versichern, dass alle Gespräche Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und niemand außerhalb der Chats diese lesen kann. Man sammle, sichere oder verwende keine persönlichen Daten der User und Userinnen. „Wir wissen nicht, wo du wohnst, was du beruflich machst, oder wie wahrscheinlich es ist, dass du eine bestimmte Art von Inhalten konsumierst“, so die Aussage im Blogeintrag. In Zukunft will man bei HalloApp weitere Features anbieten, die dann einen kleinen Obolus kosten werden. Werbefrei bleibt die App aber für alle Nutzer und Nutzerinnen.

Auch wenn im Blog von HalloApp nicht explizit von Facebook gesprochen wird, lassen sich deutliche Hinweise auf das große soziale Netzwerk erkennen. Die beiden HalloApp-Gründer sehen soziale Medien sehr kritisch und monieren das Vorgehen des Konzerns, Kunden und Kundinnen als Ware zu behandeln und Metriken zum Engagement anzuwenden. Mit der eigenen App möchte man es besser machen.