HomePod mini ab sofort auch in Blau, Gelb und Orange erhältlich

Der kleine HomePod mini ist ab sofort auch hierzulande in drei neuen Farben erhältlich. Eine blaue, gelbe und orangene Ausführung ist ab sofort für je 99 Euro verfügbar, die Farben Space Grau und Weiß stehen natürlich auch weiterhin zur Verfügung. Die Auslieferung der neuen Modelle erfolgt ab dem 26. November, eine Verfügbarkeit in den Stores soll ebenfalls in Kürze gegeben sein.

Der HomePod mini bietet für seine Größe einen wirklich sehr guten Klang, bietet ein 360-Grad-Hörerlebnis, kann als Stereopaar gekoppelt werden und spielt natürlich Apple Music, Podcasts, Radiosender und mehr ab. Gleichzeitig fungiert der HomePod mini auch als Smart Home Zentrale, mit Siri können zudem Sprachbefehle schnell und einfach ausgeführt werden.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist der HomePod mini nun auch in drei neuen Farben zu haben. Möglicherweise wollt ihr ja noch einen Apple-Nutzer oder Nutzerin mit der kleinen Knutschkugel beschenken.