Human Fall Flat 2: Nachfolger des beliebten Puzzle-Platformers angekündigt

Während eines Showcases von Devolver Digital in der letzten Woche enthüllte der Publisher und Entwickler No Brakes Games Human Fall Flat 2. Letzteres soll ein größerer und besserer Nachfolger des sehr beliebten und erfolgreichen Puzzle-Plattformer Human Fall Flat werden. Das Spiel wurde auf so ziemlich jede Plattform portiert und schaffte es sogar als Human Fall Flat+ (App Store-Link) zu Apple Arcade.

„Bilde ein Team und lasse deiner Kreativität freien Lauf in Human Fall Flat 2, der unverschämten neuen Fortsetzung der beliebten Kapriolen von jedermanns liebsten physikbasierten menschlichen Freunden. Human Fall Flat 2 ist die größere, bessere und tollpatschigere Fortsetzung der weltweiten Puzzle-Platformer-Sensation mit brandneuen Levels, anpassbaren Charakteren und noch wilderem Physik-Spaß. Jedes knifflige Level ist vollgepackt mit neuen Spielzeugen und Geräten, mit denen du alleine oder in Teams von bis zu acht Freunden eine Reihe von teuflischen Rätseln lösen kannst. Eine neue Physik-Engine, neue Gameplay-Interaktionen und neue Mechaniken machen jede Sitzung einzigartig albern und dynamischer als je zuvor. Zusammen mit der verbesserten Steuerung, Grafik und Musik ist Human Fall Flat 2 ein unvergleichliches Slapstick-Erlebnis!“

So berichtet das Publisher-Team von Devolver Digital zur Neuerscheinung aus dem Hause No Brakes Games auf der eigenen Website. Wer bezüglich Human Fall Flat 2 auf dem Laufenden bleiben möchte, kann zudem die offizielle Website zum Spiel besuchen. Auf der Spiele-Plattform Steam kann Human Fall Flat 2 bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden, zudem gibt es dort weitere Screenshots.

Human Fall Flat 2 wurde laut Angaben in den offiziellen FAQ zunächst für PC und Spielkonsolen angekündigt, weitere Informationen zu den unterstützten Plattformen stehen aber bislang noch aus. Bedenkt man den großen Erfolg des Vorgängers, ist es durchaus denkbar, dass Human Fall Flat 2 auch schlussendlich seinen Weg auf mobile Geräte finden wird. Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht, aber die Zeit bis dahin könnt ihr zumindest schon einmal mit dem just veröffentlichten Ankündigungs-Trailer bei YouTube überbrücken.