iDOS 3: PC-Emulator ab sofort im App Store erhältlich

iDOS ist ein PC-Emulator, der es dank der Änderungen, die Apple, nach Druck von der EU, an seinen App-Store-Regelungen vorgenommen hat, nun in den App Store geschafft hat. In den neuen Richtlinien sind nun auch PC-Emulatoren unter iOS und iPadOS erlaubt, was iDOS 3 einschließt. Die App könnt ihr also ab sofort im Store laden.

iDOS ist ein DOS-Emulator für Apple-Geräte. Der Entwickler Chaoji Li wollte die App schon länger auch über den App Store zum Download anbieten, scheiterte aber an Apples App-Store-Policy, die dafür sorgte, dass iDOS letztlich wieder aus dem Store entfernt wurde.

Durch den Digital Markets Act unter Zugzwang gesetzt, hatte Apple im April bereits seine Richtlinien geändert und Retro-Spiel-Emulatoren zugelassen. Für PC-Emulatoren galt diese Änderung allerdings nicht, was vielen Entwicklern missfiel.

Daraufhin überarbeitete Apple seine Richtlinien erneut und erlaubt seither auch PC-Emulatoren im App Store. iDOS 3 hat daher nun die Freigabe von Apple erhalten und steht jetzt offiziell im App Store zum Download bereit.

iDOS 3 kostet nur 99 Cent

Mit iDOS 3 könnt ihr klassische DOS-Spiele auf eurem iPhone oder iPad spielen. Ihr braucht dazu ein Gerät, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 12 laufen. Die App kostet einmalig 0,99 Euro.

Entwickler Li freut sich zwar über die Freigabe von Apple, befürchtet aber gleichzeitig, das Unternehmen könne weiterhin nach Gründen suchen, um die App erneut aus dem App Store zu entfernen. Gegenüber The Verge sagt er: „Es hat lange gedauert, bis sich der gesunde Menschenverstand bei Apple durchgesetzt hat. So sehr ich auch feiern möchte, kann ich doch nicht umhin, ein wenig vorsichtig in die Zukunft zu blicken. Ist jetzt alles in Ordnung?“

Das kann vermutlich nur die Zeit zeigen. Wer iDOS 3 aber gerne ausprobieren möchte, der kann die App nun über den App Store laden.