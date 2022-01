Instagram: Soziales Netzwerk will Creator-Abo einführen

Abonnements halten – leider – in immer mehr digitalen Bereichen Einzug. Während es bei einigen Inhalten durchaus Sinn ergibt, monatlich Geld zu bezahlen, beispielsweise fürs Video- und Musikstreaming, gibt es mittlerweile für jede kleine App entsprechende Optionen zum wiederholten Zahlen. Auch in Podcasts finden sich seit einigen Monaten kostenpflichtige Abonnements, mit denen Autoren und Autorinnen exklusive Inhalte für die Hörenden anbieten können.

Ein ähnliches Prinzip will jetzt auch das soziale Netzwerk Instagram (App Store-Link) durchsetzen. So berichtet Adam Mosseri, der Head of Instagram, nun bei Twitter. Künftig sollen sogenannte Creators, also Instagram-Accounts mit regelmäßig veröffentlichten Inhalten und einer großen Follower-Anzahl, die Möglichkeit bekommen, ihren zahlenden Followern exklusive Inhalte anbieten können und dafür Geld bekommen.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022