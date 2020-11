iOS 14.3 optimiert Shortcuts auf dem Homescreen

Der iOS 14 Homescreen kann individuell angepasst werden. Mit Apps wie Widgetsmith oder Widgeridoo könnt ihr individuelle Aktionen festlegen oder auch neue App-Icons vergeben. Das Ändern von App-Icons benötigt zum Beispiel ein Shortcut in der Kurzbefehle-App, der weitergibt, welche App gestartet werden soll. Und die Kurzbefehle-App wird bei jedem Klick kurz angezeigt bevor die richtige App geöffnet wird.

Das ändert sich mit iOS 14.3. In der aktuellen Beta-Version werden Kurzbefehle direkt geöffnet – die Kurzbefehle-App muss dafür nicht gestartet werden. Wie ihr ein eigenes App-Icon anlegt, haben wir hier im Detail beschrieben.

Falls ihr euren kompletten Homescreen mit eigenen Icons ausgestattet habt, könnt ihr euch auf iOS 14.3 freuen. Da es sich aktuell um eine Beta-Funktion handelt, ist noch nicht ganz sicher, ob es das Feature auch in die finale Version schafft – es ist aber sehr wahrscheinlich.

Fantastic change in iOS 14.3 beta 2 – shortcuts added to the Home Screen now use compact UI and don’t launch the Shortcuts app anymore.

Which means custom icons like our own MacStories Shortcuts Icons will now run shortcuts in-place, just like widgets 😍https://t.co/9J47uU6ZlN pic.twitter.com/aHAS8iD0BW

— Federico Viticci (@viticci) November 18, 2020