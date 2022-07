iOS 15.6: Kein Batterie-Status für die AirTags mehr

Bei einigen von euch dürften sich aktuell die AirTags zum ersten Mal zu Wort melden und nach neuen Batterien betteln. Wie viel Saft noch verfügbar ist, das ist nach einem Update auf iOS 15.6 allerdings gar nicht mehr so einfach herauszufinden.

Wie iCulture zuerst herausgefunden hat, hat Apple den Batterie-Indikator aus der AirTags-Übersicht in der „Wo ist?“-App entfernt. Diese Änderung wurde sowohl in iOS 15.6 als auch in der neuen iOS 16 Beta 3 vorgenommen.

Alle anderen Informationen, wie etwa die Seriennummer, die Firmware-Version oder der letzte Kontakt werden auf der Übersichtsseite weiterhin angezeigt. Nur der Batterie-Status ist verschwunden.

Ob Apple diese Änderung absichtlich vorgenommen hat oder ob es sich dabei um ein Versehen handelt, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungewiss. Sollte die Anzeige nicht zurückkehren, wäre das aber auf jeden Fall ein nicht nachvollziehbarer Komfort-Verlust.