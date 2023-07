iOS 17 Beta 3: Das sind die Neuerungen

Die dritte Vorabversion von iOS 17 ist da und Apple hat an der ein oder anderen Stelle nachgebessert. Welche Änderungen vorgenommen wurden, könnt ihr nachfolgend einsehen.

Fotos: Zuletzt gelöscht

Im Album „Zuletzt gelöscht“ gibt es bei einer Mehrfachauswahl jetzt ein neues Menü, welches über das Drei-Punkte-Smybol aufgerufen werden kann. Hier kann man dann seine Auswahl rückgängig machen oder alle widerruflich löschen. Werden mehrere Live-Photos ausgewählt, können diese sogar als Video wiederhergestellt werden.

Health: Seelisches Wohlbefinden

Der Bereich Seelisches Wohlbefinden in der Health-App wurde an einigen Stellen angepasst, unter anderem gibt es ein neues Farbshema und farblich passende Schaltflächen und Hintergründe.

Musik: Credits anzeigen

In der Musik-App kann man sich jetzt alle Credits anzeigen lassen. Hier werden Personen gelistet, die an dem Song beteiligt sind, zum Beispiel der Songwriter oder die verschiedenen Komponisten. Ebenso gibt es eine neue Sektion für Produktion und Technik. Ganz unten wird gelistet, in welcher Audioqualität der Song verfügbar ist.

Home: Neuer Aktivitätsverlauf

Die Home-App bietet beim ersten Start einen neuen Info-Bildschirm, der auf neue Funktionen aufmerksam macht. In der dritten Beta gibt es einen Aktivitätsverlauf, der für Geräte wie Garagentore, Schlösser oder Haussicherheitssysteme verfügbar ist.

iOS 17 Public Beta: Kommt in Kürze

Die Public Beta von iOS 17 soll laut Appel im Juli verfügbar gemacht werden. Mit Blick auf den Kalender kann die Freischaltung jederzeit erfolgen.