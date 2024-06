iOS 18 Beta 2 soll heute veröffentlicht werden

Vor zwei Woche hat Apple das neue iOS 18 und die weiteren neuen Betriebssysteme auf der WWDC vorgestellt. Unmittelbar nach der Keynote wurden die ersten Beta-Versionen zum Download freigegeben. 14 Tage später folgt nun die zweite Beta.

Wie Apple gegenüber The Verge bestätigt hat, wird iOS 18 Beta 2 am heutigen Montag veröffentlicht. Aller Voraussicht nach in den Abendstunden und zusammen mit den weiteren Betas für die anderen Betriebssysteme.

Zwei neue Funktionen – allerdings nicht für uns

Apple hat auch schon angekündigt, welche zwei neue Funktionen in die zweite Beta integriert werden sollen: iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing.

Zu große Hoffnungen solltet ihr euch aber nicht machen, denn Apple hat bereits bestätigt, dass man genau diese beiden Funktionen, genau wie Apple Intelligence, aufgrund des Digital Markets Act vorerst nicht in Europa wird bereitstellen können. ALs Grund nennt Apple regulatorischen Unsicherheiten.

Insbesondere auf das iPhone Mirroring hatte ich mich nach der Keynote sehr gefreut. Damit kann man ein Abbild seines iPhones auf den Mac-Bildschirm zaubern, natürlich komplett drahtlos und selbst dann, wenn das iPhone im Nebenraum liegt. Auch eingehende Mitteilungen des iPhones können so auf dem Mac-Bildschirm angezeigt werden.