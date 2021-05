iPad Pro 2021: Die ersten Reviews sind da

Nachdem gestern schon die Pressestimmen zum neuen 24″ M1 iMac online gegangen sind, folgen heute die ersten Eindrücke zum neuen iPad Pro 2021. Besonders spannend ist dabei das 12,9″ iPad Pro, das über ein Liquid Retina XDR Display verfügt.

The Verge: Für mich ist die Qualität des Displays beim Ansehen von Videos auf dem 12,9-Zoll-iPad Pro beeindruckend, aber es steht auch nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, wenn ich einen Computer auswähle. Ich lege mehr Wert auf Portabilität, Gewicht und – ja – Funktionalität.

Der M1 ist offensichtlich schnell, und in Benchmarks ist er schneller als der letzte A12Z Bionic, den Apple in die vorherigen iPad Pro Modelle eingebaut hat. Aber in meiner Nutzung habe ich eigentlich in keiner der Apps, die ich benutze, eine Geschwindigkeitsverbesserung wahrgenommen – weil alles schon auf dem iPad Pro sehr schnell war. Ich habe in Premiere Rush auf dem brandneuen 12,9-Zoll-iPad Pro mit dem M1 exakt die gleichen Exportgeschwindigkeiten wie auf meinem 2018er iPad Pro.

BILD: Das iPad Pro (12,9 Zoll) zeigte mit seinem neuen Mini-LED-Display die bislang beste Bildqualität eines Apple-Tablets, ließ dank des M1-Chips seine Vorgänger beim Arbeitstempo weit hinter sich. Mit der 5G-Mobilfunkverbindung konnten auch unterwegs große Datenmengen geladen werden, und mit dem automatischen Folgemodus bei Videotelefonaten behielt die Frontkamera den Benutzer immer im Blick. So ist das iPad Pro derzeit mit Abstand das beste Tablet von Apple – allerdings zu einem heftigen Preis ab 1199 Euro.

CNET: Nur das 12,9-Zoll-iPad Pro verfügt über die neueste Display-Technologie von Apple, das Mini-LED-basierte Liquid Retina XDR Display. All diese schicken Worte bedeuten im Grunde, dass es sich anfühlt wie ein OLED-Display auf einem iPad. Ähnlich wie bei den Pro-Modellen der iPhones von Apple fühlen sich die Farben und der dynamische Farb- und Kontrastumfang viel schärfer an, und die Schwarzwerte sind im täglichen Gebrauch nahezu perfekt. Beim Anschauen von Filmen zum Beispiel ist das Letterboxing komplett schwarz. Einige von Apple zugesandte Beispielfotos von HDR-Inhalten zeigen deutlich mehr Details auf dem neuen Display.

Im Vergleich zum 11-Zoll-iPad, das das gleiche Liquid-Retina-LCD-Display wie die bisherigen iPad Pros hat, ist es deutlich besser. Aber es verdoppelt auch eine Stärke der vorherigen iPad Pros, nämlich….das Display. Das 2020 iPad Pro hat immer noch ein Display, das besser aussieht als das des M1 MacBook Air. Ich fühle mich, als hätte ich ähnliche Kommentare über das iPhone gemacht, als das LCD-basierte iPhone XR neben dem OLED-iPhone X erschien: Wenn Sie ein alltäglicher iPad-Besitzer sind, werden Sie das neue XDR-Display nicht brauchen. Aber wow, es wäre toll, wenn alle zukünftigen iPads und Macs so etwas bekommen würden.

