iPhone 12 Konzept-Video: Ist das ein Design zum Verlieben?

Sollte es aufgrund der ganzen Corona-Problematik nicht zu Verzögerungen kommen, ist es noch ziemlich genau ein halbes Jahr, bis Apple sein neues iPhone-Flaggschiff vorstellt. Der für seine Apple-Kenntnisse bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat bereits angedeutet, dass das iPhone 12 ein kantiges Design aus Metall erhalten soll, ähnlich wie wir es bereits vom iPhone 4 oder iPhone 5 kennen.

Ein Designer-Team hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht und ein wirklich spannendes Konzept erstellt, das ihr im folgenden Video im Detail sehen könnt:

Natürlich wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt rein gar nicht, was Apple für das kommende Gerät geplant hat. Wenn das iPhone 12 aber tatsächlich so aussehen sollte, wie im Video angedeutet, wäre ich aber schon ziemlich angetan. Mir gefällt das super-flache und randlose Design genau so gut wie der unter dem Display versteckte Fingerabdruck-Sensor.

Ein wenig streiten kann man über die etwas eigenwillig angeordneten Kameras, aber sind wir mal ehrlich: Keines der aktuellen Smartphone-Modelle mit eine solchen Kamera-Buckel gewinnt einen Schönheitspreis. Wenn Apple darauf verzichtet, würden sie sich ganz sicher einige Bonus-Punkte sichern.

Abschließend natürlich die Frage an euch: Wie gefällt euch das im Video gezeigte Design-Konzept? Könntet ihr euch damit anfreunden? Was würdet ihr anders machen?