WDR: Sendung mit der Maus bald täglich in App und Mediathek

Im Zuge der aktuellen Schul- und Kita-Schließungen sind viele Kinder zuhause und dürften sich angesichts der vielen freien Zeit beizeiten auch langweilen. Der WDR hat nun in einer Pressemitteilung verkündet, dass man das eigene Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche ausweiten wird.

„Das WDR Fernsehen wird ab kommendem Mittwoch (18.3.2020) ‚Die Sendung mit der Maus’ täglich ausstrahlen. Zusätzlich zur Ausstrahlung am Vormittag – über die genaue Uhrzeit informieren wir am Montag – steht die Sendung zudem wie gewohnt zeitunabhängig per App und in der Mediathek zur Verfügung.“