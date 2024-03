Satelliten-Notruf: Gestrandete Wandergruppe nach 24 Stunden gerettet

Immer wieder gibt es Berichte von lebensrettenden Maßnahmen, die durch Apples Unfallerkennungs- und Satelliten-Notruf-Funktionen eingeleitet worden sind. Nun gibt es einen neuen Bericht über eine wandernde Familie, die in der vergangenen Woche im Mt. Hood National Forest in Oregon, USA, gestrandet war. Sie wandte sich an die Apple Notruf-Funktion SOS via Satellit, um Such- und Rettungsteams zu kontaktieren. Die Nachricht war der Startschuss für eine 24-stündige Rettungsaktion, die schließlich zum Erfolg führte.

In einer Pressemitteilung erklärte das zuständige Clackamas County Sheriff’s Office, dass eines der Familienmitglieder die Funktion Emergency SOS via Satellit auf dem eigenen iPhone nutzte, um die Rettungsdienste zu kontaktieren und ihren Standort mitzuteilen.

„Am Dienstag, den 19. März 2024, leitete das Such- und Rettungsteam des Clackamas County Sheriff’s Office eine Rettungsaktion ein, nachdem eine vermisste Wanderfamilie im Mt. Hood National Forest gemeldet worden war. Gegen 19:30 Uhr meldete sich ein Mitglied der Gruppe über die Notfall-SOS-Funktion eines Apple iPhones bei der Zentrale.“

Die Familie war bereits knapp 13 Kilometer gewandert und hatte dabei mehr als 1.100 Meter an Höhe gewonnen. Erst am nächsten Morgen um 6 Uhr konnten die Rettungskräfte die Familie erreichen und fanden sie „kalt, nass und dehydriert, aber ansonsten wohlauf“ vor. Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und des Geländes konnte die Familie erst am gleichen Tag gegen 19:30 Uhr gerettet werden.

„Such- und Rettungskräfte setzten geländegängige Mittel ein, um die Familie zu finden, die ihren Ausflug am Salmon River Trailhead begonnen hatte, aber aufgrund der Bedingungen konnten sie die Familie, die aus vier Erwachsenen (19, 32, 47 und 52 Jahre) und zwei Jugendlichen (9 und 11 Jahre) bestand, nicht erreichen. Bodenteams wurden eingesetzt und konnten die Familie am Mittwoch gegen 6:00 Uhr morgens erreichen. Weitere Einsatzkräfte wurden angefordert, um die Familie zu erreichen, darunter ein Hubschrauber, der jedoch aufgrund der Wetterbedingungen nicht landen konnte. Eine Pistenraupe des Deschutes County Sheriff’s Office traf kurz vor 10:00 Uhr ein und machte sich sofort auf den Weg zu der Familie. Aufgrund des schwierigen Geländes dauerte es mehrere Stunden, bis die Pistenraupe die Gruppe erreichte, aber die Familie wurde gegen 19:30 Uhr zurück zur Such- und Rettungsleitstelle am Highway 26 gebracht.“

Emergency SOS via Satellit ermöglicht die Kommunikation mit Notdiensten außerhalb des Mobilfunknetzes oder der WLAN-Abdeckung. Sobald das iPhone mit einem Satelliten verbunden ist, lassen sich die Notfalldienste unabhängig von einer Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung erreichen. Die Satellitenverbindung kann auch genutzt werden, um dem Freundeskreis und Verwandten den eigenen Standort über „Wo Ist“ mitzuteilen. Für die Satelliten-Notruf-Funktion hat Apple einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, der Textnachrichten dreimal kleiner macht, um die Kommunikation zu beschleunigen, da die Bandbreite im Vergleich zu Mobilfunknetzen gering ist.

Foto: Clackamas County Sheriff’s Office.