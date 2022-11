Ivory: Tweetbot-Team arbeitet an eigener Mastodon-App

Das Team von Tapbots dürfte vielen von euch aufgrund der hervorragenden Twitter-App Tweetbot (App Store-Link) bekannt sein. Nun wurde bekannt, dass das Entwicklerteam auch an einer App namens Ivory arbeitet, die das soziale Netzwerk Mastodon abdeckt.

Aktuell befindet sich Ivory noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird in einer Betaphase getestet. So berichtet MacRumors. Zahlreiche Funktionen seien noch zu integrieren und Bugs auszumerzen, „aber es ist ein vielversprechender Start“, heißt es dort weiter.

„Das Design von Ivory ähnelt dem von Tweetbot und bietet Zugriff auf eine Zeitleiste, @-Erwähnungen, Suche, Profil und andere Optionen. Es gibt auch eine spezielle Schaltfläche zum Verfassen von Beiträgen, die wie ein Horn geformt ist, da die Beiträge auf Mastodon als ‚Toots‘ bezeichnet werden. Es wird noch einige Zeit dauern, bis Ivory für eine öffentliche Veröffentlichung bereit ist, da eine Reihe von Funktionen wie Push-Benachrichtigungen und Listen noch nicht implementiert sind, aber Tweetbot-Fans, die zu Mastodon gewechselt haben, werden sich über das Tapbots-Projekt freuen.“

Nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk wanderten viele User des Kurznachrichtendienstes zur dezentralen Alternative Mastodon ab. In den letzten Wochen konnte Mastodon einen enormen Zuwachs an neuen Konten verzeichnen: Von anfangs rund einer Million User stieg die Zahl mittlerweile auf rund sieben Millionen Accounts an und verzeichnet ein wöchentliches Wachstum von etwa 10 Prozent. Auch wir sind seit kurzem bei Mastodon unter @appgefahren@techhub.social vertreten und freuen uns, wenn ihr uns folgt.

Mit der offiziellen Mastodon-App (App Store-Link) und der ebenfalls für gut befundenen Alternative Metatext (App Store-Link) – beide kostenlos und werbefrei verfügbar – gibt es bereits gute Clients für das dezentrale soziale Netzwerk, die allerdings auch nicht ohne kleinere Bugs auskommen. Da Tapbots mit Tweetbot bereits sehr gute Arbeit geleistet hat, dürfte auch Ivory ein vielversprechender Client für das aufstrebende Netzwerk Mastodon sein.

Screenshots: MacRumors/Tapbots.