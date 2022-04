Jabra Elite 75t: AirPods-Alternative heute fast 100 Euro günstiger

Falls ihr auf der Suche nach neuen In-Ear-Kopfhörern seid, dann schaut doch heute mal bei MediaMarkt vorbei. Dort gibt es die Jabra Elite 75t mit aktiver Geräuschunterdrückung zu einem wirklich guten Kurs: 66 Euro (zum Angebot). Die ehemals 149,99 Euro teuren Kopfhörer werden bei anderen Händlern für rund 90 Euro verkauft.

Natürlich bekommt ihr dafür nicht das absolut neueste Modell, aber darauf kommt es in dieser Preisklasse sicherlich nicht an. Die Jabra Elite 75t hat meine Kollegin Mel bereits im Januar 2020 auf Herz und Nieren getestet. Damals konnte sie in ihrem Testbericht festhalten:

Klanglich unterscheiden sich die Jabra Elite 75t nicht vom Vorgänger. Lediglich die leicht abgeänderte Bauweise kann zu einem subjektiv anders empfundenen Klangbild führen. Erstaunlicherweise liegen sie aber sogar mit den AirPods Pro, die ich hier als weitere Vergleichsmöglichkeit herangezogen habe, absolut auf einer Höhe, und stechen sogar an einigen Stellen und nach Konfiguration der persönlichen Equalizer-Einstellungen in der Jabra Sound+ App heraus. Vor allem in den Tieftönen gibt es beim Jabra-Modell weitaus mehr Kraft und Lebendigkeit – was aber auch nicht jedermanns Sache sein dürfte.

Zu den technischen Details zählen unter anderem eine Akkulaufzeit von rund 7 Stunden, dreimaliges Aufladen mit dem Ladecase, ein IP55-Wasserschutz sowie eine aktive Geräuschunterdrückung.