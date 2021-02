Jabra Elite 85t: Drei neue Funktionen für ein besseres ANC-Erlebnis

Die Jabra Elite 85t sind eine tolle Alternative zu Apples AirPods Pro – auch wir haben die großartigen True Wireless-Kopfhörer bereits genauer unter die Lupe genommen. Unseren Testbericht findet ihr hier. Nun hat der dänische Hersteller weitere Funktionen für die seit Oktober 2020 erhältlichen In-Ears zur Verfügung gestellt, die wir euch nachfolgend auflisten.

Mittels eines Software-Updates für die Jabra Elite 85t, das erste für die aktuellen Flaggschiff-Kopfhörer des Unternehmens, sind nun gleich drei weitere Features hinzugekommen, die zum einen das ANC-Erlebnis des Nutzers weiter verbessern und auch zusätzliche Optionen zur Personalisierung bieten sollen.

MyFit – Anpassungstest für verbessertes ANC- und Klangerlebnis

Die neue MyFit-Funktion hilft Benutzern der Elite 85t die Größe und den richtigen Sitz der EarGels herauszufinden und so das ANC- und Klangerlebnis zu optimieren. MyFit funktioniert dabei wie ein Passformtest, bei dem ein 6,5 Sekunden langer Multiton abgespielt wird. Mit Hilfe der In-Ear-Mikrofone kann geprüft werden, ob die Ohrstöpsel gut abdichten oder ob an einer Stelle der Klang verloren geht. Wenn in einem der beiden Ohrstöpsel ein Klangverlust festgestellt wird, ist die Passform noch nicht optimal und der Benutzer wird aufgefordert, den Sitz im Ohr zu korrigieren oder die Größe der EarGels zu ändern. Das kann so oft wiederholt werden, bis die Ohrstöpsel perfekt sitzen. Durch diese neue Funktion will Jabra sicherstellen, dass die Elite 85t das Ohr bestmöglich abdichten und ihre Besitzer so von einem verbesserten Klangerlebnis, effizienterer Geräuschunterdrückung und einem tieferen Bass profitieren.

Das Software-Update erweitert zudem die bereits bestehende Soundmodus-Auswahl der Elite 85t per Tastendruck, bisher bestehend aus HearThrough und ANC. Nun kann ganz einfach am Kopfhörer zwischen HearThrough, ANC und Off gewechselt werden. Damit hat Jabra die Soundmodus-Auswahl am Kopfhörer an die Optionen der App angepasst. Direkt per Tastendruck am Kopfhörer sind diese Optionen möglich:

HearThrough & ANC

HearThrough & Off

HearThrough, ANC & Off

Darüber hinaus können Nutzer ihr Headset jetzt einfach in der App umbenennen. Diese neue Funktion ändert den Gerätenamen sowohl in der Sound+ App als auch in der Bluetooth Liste, so dass Verwechslungen von verschiedenen Geräten ab sofort der Vergangenheit angehören. Die Jabra Elite 85t sind zum Preis von 229 Euro in insgesamt fünf verschiedenen Farbvarianten, unter anderem bei Amazon, erhältlich.