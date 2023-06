JBL Live Pro 2 TWS: True Wireless-In-Ears mit ANC und bis zu zehn Stunden Akku

Wir haben in der Vergangenheit bereits einige Produkte vom Hersteller JBL vorgestellt, auch ich hatte schon ein True Wireless-Modell des Unternehmens genauer unter die Lupe genommen. Bekannt ist JBL vornehmlich für die beliebten Bluetooth-Lautsprecher, darunter der JBL Charge 5 oder die JBL Boombox 3.

Aber auch im Kopfhörer-Segment ist JBL schon seit längerem erfolgreich vertreten und kann meiner Meinung nach als echter Geheimtipp genannt werden, wenn man nicht auf die hochpreisigen Modelle von Apple, Bose und Co. setzen möchte. JBL bietet in vielen Fällen eine sehr gute Materialqualität, ein lebendiges, tiefenbetontes Klangbild und gute Akkulaufzeiten.

Mit dem JBL Live Pro 2 TWS ist vor einigen Monaten ein weiteres Exemplar aus dem True Wireless-Bereich inklusive aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus hinzugekommen, das ich mir genauer ansehen konnte. Erhältlich ist der JBL Live Pro 2 TWS auf der Website von JBL zum Preis von 129,99 Euro, bei Amazon gibt es einige der insgesamt vier Farbvarianten – Blau, Schwarz, Weiß und Rosé – derzeit etwas günstiger. So zahlt man beispielsweise für die schwarze Modellvariante lediglich 109 Euro.

Ausgeliefert werden die JBL Live Pro 2 TWS in einer umweltfreundlichen Verpackung, in der sich neben den beiden Ohrhörern auch das Ladecase, drei Paar Silikonstöpsel in unterschiedlichen Größen sowie ein USB-C-Ladekabel befindet. JBL hat die Live Pro 2 erstmals im letzten Jahr im Rahmen einer virtuellen Produktpräsentation vorgestellt, mittlerweile ist das Modell auch flächendeckend im Handel erhältlich. Das sind die Hauptfeatures des In-Ear-Kopfhörers:

True Wireless-Kopfhörer

JBL Signature Sound aus 11-mm-Treibern

Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit (10 Stunden im Ohrhörer, 30 Stunden in der Ladebox)

True Adaptive Noise Cancelling mit Smart Ambient

6 Mikrofone mit Geräusch- und Windisolierungs-Technologie

Dual Connect + Sync mit Google Fast Pair

Freihändige Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

All Access Touch Control oder Nutzung über die spezielle JBL Kopfhörer-App

IPX 5-Bewertung (wasserdicht und schweißfest)

Schnellladung: 15 Minuten laden = 4 Stunden Nutzungszeit

Qi-kompatibles Laden

Wer schon mehrere meiner In-Ear-Testberichte gelesen hat, wird wissen, dass es mir meine relativ klein geratenen Ohrmuscheln nicht immer leicht machen, einen bequemen Sitz für In-Ear-Kopfhörer zu finden. Erfreulicherweise hatte ich beim Ausprobieren der JBL Live Pro 2 TWS gar keine Probleme und konnte schnell die passenden Silikonstöpsel für mich finden, die für eine gute Abschirmung und einen vollen Klang sorgten. Auch der Sitz der im typischen „Stäbchen“-Design gehaltenen Ohrhörer war kein Problem: Hier drückt, zwickt und fällt nichts heraus – ein großer Pluspunkt, zumindest für mich.

JBL-App mit weiteren Anpassungsmöglichkeiten

Aufladen lassen sich die In-Ears über das mitgelieferte Ladecase, das in meinem Fall in einem matten Anthrazit-Schwarz gehalten ist. Die Form der Ladebox erinnert mit den abgerundeten Ecken ein wenig an einen Kieselstein und ist dementsprechend auch ein echter Handschmeichler. Drei LED-Ladebalken an der Vorderseite signalisieren den gegenwärtigen Akkustand, aufladen lässt sich das Case entweder auf der Rückseite über den klassischen USB-C-Anschluss, oder auch kabellos über ein Qi-Ladepad. Mit meiner 3-in-1-Ladestation von Satechi und der AirPods-Ladefläche auf meinem Schreibtisch wollte sich das Ladecase allerdings partout nicht anfreunden.

Wer möchte, kann sich auch die JBL Headphones-App (App Store-Link) herunterladen, um die JBL Live Pro 2 TWS weiter personalisieren zu können. Dort lässt sich unter anderem ein Passform-Test absolvieren, die Firmware der In-Ears aktualisieren, die Gesten zur Steuerung am Ohrhörer anpassen und auch das adaptive Noise Cancelling individuell einstellen. Ebenfalls möglich ist es, spezielle Presets für die Audio- oder Videowiedergabe auszuwählen, um so beste Synchronisation und Audioqualität zu bekommen, und einen Equalizer anzupassen.

Kleine Abstriche beim ANC

Die adaptive Geräuschunterdrückung funktioniert tatsächlich wirklich gut: Das ANC passt sich automatisch der Umgebung an und eliminiert Ablenkungen. Im Vergleich zu früheren JBL-In-Ears mit ANC wurde hier mittlerweile das leichte Grundrauschen im ANC-Modus weiter reduziert, so dass man wirklich mehr Stille um sich hat. Anders als bei den AirPods Pro gibt es keine Funktion zur Druckentlastung, so dass man sich mit dem ANC-Modus der JBL Live Pro 2 TWS manchmal etwas „eingezwängt“ fühlt und auch die Ohrhörer im Ohr merkt.

Im Ambient Aware- bzw. Transparenz-Modus hingegen wirkt der Kopfhörer deutlich angenehmer und modusbedingt offener. Im Vergleich mit meinen AirPods Pro kommt das Pendant von JBL nicht ganz an die ANC- und Mithör-Qualität von Apple heran. Hier ist die Klarheit der Umgebung nochmals besser bzw. die Abschirmung von Umgebungsgeräuschen stärker. Der Wechsel zwischen Geräuschunterdrückungs- und Ambient Aware-Modus geht jedoch über das Antippen des linken Ohrhörers gut und schnell vonstatten und wird auch mit einem akustischen Signal („Bleep – Ambient Aware“, „Bleep – Noise Canceling“) quittiert.

Lebendiger Sound mit Basstendenz

Klangtechnisch legt JBL bei den eigenen Produkten Wert auf den sogenannten „JBL Signature Sound“, der von einer lebendigen, eher basslastigen Charakteristik geprägt ist. Im Standard-Modus ohne eingestellten Equalizer liefern die InEars einen klaren, warmen Sound, der im direkten Vergleich mit den AirPods Pro mehr Tiefen aufweist, aber auch dadurch bedingt kleinere Feinheiten in den Höhen vermissen lässt. Der Bass ist beim JBL-Modell deutlich stärker ausgeprägt. Das dürfte einigen Musikfans durchaus entgegenkommen, mir persönlich ist das eher ausgewogen angelegte Klangprofil der AirPods Pro lieber. Insgesamt bekommt man in der Preisklasse um die 100 Euro jedoch einen guten bis überdurchschnittlichen Sound geboten, der vielen Nutzern und Nutzerinnen gefallen dürfte.

Im Hinblick auf die Features und Ausstattung machen die True Wireless-InEars einen sehr guten Eindruck, und auch der Sound kann als hochwertig und dem Preis angemessen betrachtet werden. Im direkten Contest mit den AirPods Pro 2, die aktuell für etwa 240 Euro zu haben sind, gibt es jedoch Abstriche in der ANC- und Ambient-Qualität hinzunehmen. Wer allerdings bei den AirPods Pro bisher einen kräftigeren Bass vermisst hat, sollte sich diese Alternative durchaus einmal ansehen. Auf der Produktseite von JBL Deutschland gibt es zudem weitere Infos.