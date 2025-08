Kindle Colorsoft Signature Editon 2025: Verbesserte Variante aufgetaucht

Sogenannte eBook-Reader zum digitalen Lesen von Büchern sind eine feine Sache. Auch ich bin nach anfänglicher Skepsis mittlerweile fast komplett auf einen eBook-Reader umgestiegen, um meine Bücher abends bequem auf dem Sofa oder im Bett zu lesen oder die Büchersammlung auch im Urlaub in kompakter und leichter Form jederzeit bei mir zu haben. In den letzten Jahren hat sich auf dem eBook-Reader-Markt zudem einiges getan: Waren es zuvor noch kleine, maximal 7 Zoll große Reader mit einem monochromen E-Ink-Display, haben viele bekannte Hersteller wie Tolino, Kobo, PocketBook und auch Amazon mit der Kindle Colorsoft-Reihe nun auch Modelle mit Farbdisplay sowie rund 10 Zoll große Kombinationen aus eBook-Reader und digitalem Notizbuch im Portfolio.

Den im vergangenen Jahr vorgestellten Kindle Colorsoft Signature Edition hat Amazon nun anscheinend mit einem kleinen Refresh ausgestattet. Bislang soll die neue Variante nur in Großbritannien und Japan erhältlich sein, aber es ist davon auszugehen, dass in Kürze auch weitere Länder folgen werden. Die erste Generation des Farb-Readers machte zunächst mit Problemen auf sich aufmerksam: So entdeckten einige User gelbe Balken am unteren Rand des Farbdisplays, die das Modell zu einem der am schlechtesten bewerteten Kindle-Produkte aller Zeiten machte.

„Mit der Kindle Colorsoft Signature Edition im Sommer 2025 änderte sich die Lage. Ende Juli wurde das Gerät in ausgewählten Ländern einer Aktualisierung unterzogen. Die Ladespulen wurden neu positioniert und die Hauptplatine durch eine neue ersetzt. Darüber hinaus wurde die Bildschirmtechnologie aktualisiert und mit einem neuen Bildschirmstapel ausgestattet, der mit der Zeit nicht vergilbt.“

Das berichtet die Website Good E-Reader. Dort konnte man die Neuerscheinung bereits in den Händen halten und attestierte dem eBook-Reader schnellere und robustere Eigenschaften. „Die Farben sind lebendiger, die Schriftarten sind klarer und das Schwarz ist intensiver“, heißt es dort in den Eindrücken. „Dadurch wird das Lesen von E-Books zu einem etwas besseren Erlebnis.“

Erneut mit 32 GB Speicher, Wireless Charging und IPX8-Zertifizierung

Die neue Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 2025 soll laut Good E-Reader ebenfalls einen 32 GB-Speicher aufweisen und in der Farbvariante „Metallic Black“ verfügbar sein. Erneut wurde ein 7″-Colorsoft-Display mit einer automatisch einstellbaren Frontbeleuchtung verbaut, und auch eine Möglichkeit, das Gerät kabellos zu laden, ist wieder mit an Bord. Der eBook-Reader ist nach IPX8 wasserdicht und kommt inklusive eines USB-C-Ladekabels.

In Deutschland ist immer noch die 2024er Version der Kindle Colorsoft Signature Edition bei Amazon als aktuelles Modell gelistet, die zum Preis von 289,99 Euro mit 32 GB Speicherplatz erhältlich ist. Das Team von Good E-Reader hat in einem Vergleichsvideo die Unterschiede zwischen der 2024er und 2025er Colorsoft Signature Edition aufgelistet, das wir euch abschließend unter dem Artikel eingebunden haben. Sobald das aktualisierte Modell auch in Deutschland zu haben ist, werden wir euch natürlich informieren. Zudem machen wir uns schlau, ob die Neuerungen auch schon im neuen Basis-Modell verbaut sind.

Fotos: Good E-Reader.