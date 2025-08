Rettet die Arktis: Familien-Brettspiel erscheint in digitaler Form für iOS

Im Jahr 2022 ist das für Familien geeignete Brettspiel „Rettet die Arktis“ erschienen. Zwei bis vier Spieler und Spielerinnen ab sechs Jahren helfen in dem Spiel, Eisbären zu Nahrung zu verhelfen und einem Forscher, Müll in der Arktis aufzusammeln. Nun hat das Entwicklerstudio Outline Development bekanntgegeben, dass es in diesem Herbst auch eine digitale Version des Brettspiels für iOS und Android geben wird.

„Das Spiel thematisiert familiengerecht und spannend die Herausforderungen des Klimawandels und fördert gemeinsames Denken und Handeln. Die digitale Fassung bleibt dem Original treu, wird aber für Smartphones und Tablets behutsam weiterentwickelt. Neue Spielmodi, eine Bestenliste sowie optionale Schwierigkeitsgrade sorgen für Langzeitmotivation.“

So heißt es vom Entwicklerteam bezüglich der anstehenden Veröffentlichung von Rettet die Arktis im deutschen App Store. Selbiges berichtet außerdem, dass die digitale Version des Spiels am 23. Oktober dieses Jahres als Premium-Titel ohne Werbung und In-App-Käufe im App Store an den Start gehen wird. Ein konkreter Kaufpreis wurde bisher noch nicht genannt.

Besonders toll: Das Entwicklerteam will einen Teil der Erlöse durch das digitale Brettspiel an unabhängige Klimaschutzprojekte von Arved Fuchs Expeditionen, die sich seit Jahrzehnten unter anderem auch in der Jugendbildung mit ihren Projekten „Vom Ozean ins Klassenzimmer“ engagieren, spenden. „Wenn Kinder sich spielerisch mit Umweltthemen und Klimaschutzfragen beschäftigen, kann schon früh ein Interesse an ökologischen Zusammenhängen geweckt werden – ein wichtiger Schritt hin zu verantwortungsvollem Handeln“, heißt es von Outline Development.

Die Veröffentlichung von Rettet die Arktis erfolgt zunächst für iOS und Android in deutscher und englischer Sprache, weitere Sprachen und Plattformen sind laut Entwicklerstudio in Vorbereitung. Sobald wir mehr zu Rettet die Arktis erfahren, werden wir natürlich hier im Blog darüber berichten, spätestens zum offiziellen Release am 23. Oktober dieses Jahres.