Kindle Paperwhite jetzt so günstig wie am Prime Day

Auch wenn es etwas komplizierter ausfällt, eBooks aus anderen Quellen zu lesen, ist der Kindle Paperwhite das mit Abstand beliebteste Modell auf dem Markt der eBook-Reader. Das kommt nicht überraschend, denn die Hardware ist mehr als solide und die Software des Readers absolut ausgereift. Jetzt könnt ihr wieder bei Amazon zuschlagen.

Dort gibt es den Kindle Paperwhite in den Farben Dunkelblau, Grün und Lila derzeit für 69,99 statt 119,99 Euro. Damit zahlt ihr den gleichen Preis wie vor zwei Monaten am Prime Day, allerdings müsst ihr kein aktives Prime-Mitglied sein, um das Angebot wahrnehmen zu können.

Beachten solltet ihr, dass es sich um das Modell mit Spezialangeboten handelt. Im ausgeschalteten Zustand werden auf dem Bildschirm „Angebote“ aus dem Portfolio von Amazon angezeigt. Falls euch diese Werbung stört, könnt ihr sie aber auch noch nach dem Kauf deaktivieren.

Ansonsten muss man zum Kindle Paperwhite wohl keine großen Worte verlieren. Der eBook-Reader ist wassergeschützt, so dass er auch am Pool und Strand oder in der Badewanne eine gute Figur macht. Der Akku hält mehrere Wochen und Bücher können ganz einfach über den Shop von Amazon gekauft werden. Das Display wird mit fünf LEDs indirekt beleuchtet und bietet eine scharfe Auflösung mit 300 Pixel per Inch.