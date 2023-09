Kommentar zur Keynote: Keine Überraschungen – aber niedrigere Preise

Tim Cook dürfte im echten Leben ein knallharter Geschäftsführer und Verhandlungspartner sein. Vor einem Termin hatte aber auch er gehörigen Respekt: Mutter Natur. Sie jedenfalls war zufrieden mit ihrem Besuch im Apple Park.

Umweltschutz ist eine wichtige Sache, erneuerbare Energien und das Recycling von Rohstoffen gehören definitiv dazu. Hat sich Apple hohe Ziele gesteckt? Ich kann es mangels vergleichen ehrlich gesagt schwer beurteilen. Das Marketing hat aber auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, der Auftritt von Mutter Natur war für mich ein Highlight der gestrigen Keynote.

Große Überraschungen und Highlights gab es gestern Abend sonst quasi keine. Die ganzen Leaker und Gerüchte rund um den Apple-Guru Mark Gurman haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass in Sachen Hardware bereits alles zuvor bekannt ist. Am Ende ist das aber auch kein Wunder und hat auch irgendwie mit Mutter Natur zu tun.

Immerhin will Apple deutlich mehr Produkte auf dem Seeweg verschiffen, um so bis zu 95 Prozent CO2 im Vergleich zur Luftfracht einzusparen. Das bedeutet aber auch: Der Transport dauert länger und die Hardware muss vermutlich deutlich früher produziert werden. Und irgendwen gibt es in einer iPhone-Fabrik wohl immer, der irgendwelche Details ausplaudert.

Apple kann nur noch mit Software überraschen…

Sämtliche Leaks wird Apple wohl in Zukunft nie verhindern können. Um uns zu überraschen, bleiben daher nur zwei Möglichkeiten: Entweder muss die Hardware frühzeitig angekündigt werden, wie beispielsweise beim Apple Vision Pro Headset. Oder aber Apple muss uns mit der Software überraschen.

Genau das ist dem Team rund um Tim Cook im vergangenen Jahr mit Dynamic Island gelungen, das so in dieser Form niemand auf dem Schirm hatte. Und auch die neue Double Tap Geste mit der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 kann man durchaus als Überraschung werten.

…und mit den Preisen

Eine Überraschung sind auch die Preise der neuen Geräte. Nachdem bereits 100 bis 200 US-Dollar Preisanstieg im Gespräch waren, sieht es bei uns in Europa ganz anders aus. Das iPhone 15 ist im Vergleich zum Vorgänger 50 Euro günstiger geworden, beim Pro-Modell ist der Preis sogar um bis zu 120 Euro gesunken. Die Apple Watch kostet in diesem Jahr wieder etwas weniger und selbst die AirPods Pro, die ja nur einen neuen Anschluss bekommen haben, wurden von 299 auf 279 Euro im Preis gesenkt.

Ich finde, dass das durchaus erwähnt werden sollte. Schließlich gab es ja auch sonst immer wieder Beschwerden und Kritik, wenn Apple die Preise mit dem Start einer neuen Generation angezogen hat. Und wer weiß? Vielleicht hat ja sogar Mutter Natur etwas mit der Preissenkung zu tun? Es könnte ja durchaus sein, dass sie ein ernstes Wörtchen mit Tim Cook geredet hat.