Yale: Neue Smart Home-Sicherheitslösungen vorgestellt

Die IFA endete letzte Woche mit vielen interessanten Ankündigungen. Auch der Hersteller Yale, ein Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen für das eigene Zuhause, hat während der Messe in Berlin einige Neuheiten präsentiert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

So gab Yale die bevorstehende Veröffentlichung einer ganzen Reihe neuer Smart Home-Produkte bekannt, darunter der Smart-Alarm, die neue Smart-Innenkamera und Smart-Außenkamera sowie die zahlreich gewünschte Smart-Videotürklingel. Die Markteinführung dieser neuen Produkte ist für Januar 2024 geplant.

Yale Smart-Alarm

Der Yale Smart-Alarm lässt sich vollständig über die Yale Home App steuern, um so den Alarm in Echtzeit überwachen zu können. User erhalten intelligente Warnmeldungen direkt aufs Smartphone, wenn die Alarmsensoren ausgelöst werden. Sie können ihren Alarm von jedem Ort der Welt aus aktivieren und deaktivieren.

Der Yale Smart-Alarm wurde entwickelt, um Objekte jeder Größe zu schützen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Dank der Yale Horizon+ Technologie steht eine Schutzreichweite von bis zu einem Kilometer bereit. Die Sicherheit des zu schützenden Bereichs lässt sich durch eine Kombination aus Alarmzubehör – bis zu 100 Zubehörteile für den Innen- und Außenbereich können zu einer einzigen Alarmanlage hinzugefügt werden – und Yale Smart-Kameras erhöhen. Wenn zum Beispiel der Außensensor ausgelöst wird, beginnt die Yale Smart-Außenkamera als Teil des Yale Smart Sicherheit-Ökosystems mit der Aufzeichnung.

Der Smart-Alarm ermöglicht es zudem, bis zu vier verschiedene Bereiche eines Grundstücks unabhängig voneinander zu kontrollieren, wobei jeder Bereich das Scharf-, Unscharf- und Teilscharfschalten unterstützt. Der Yale Smart-Alarm ermöglicht es beispielsweise, das Erdgeschoss scharf zu schalten, wenn man von zuhause aus in einem Büro im Obergeschoss arbeitet, oder die Garage zu schützen, wenn man im Haus ist. Damit wird die Flexibilität erhöht.

Im Rahmen eines Abonnements erhält man Zugang zu einer Reihe von Funktionen, darunter die Mobilfunkkommunikation, die sicherstellt, dass das System auch bei einem Internetausfall immer verbunden ist, sowie die automatische Anrufbenachrichtigung, die es ermöglicht, bis zu drei Personen anzugeben, die im Falle einer Alarmaktivierung einen automatischen Anruf erhalten sollen. Eine professionelle Überwachung durch einen Drittanbieter ist ebenfalls möglich und sorgt für zusätzliche Sicherheit und Ruhe. Andere beliebte intelligente Geräte wie Amazon Alexa, Google Assistant und die intelligente Beleuchtung von Philips Hue können ebenfalls in den intelligenten Alarm integriert werden, um die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen.

Yale Smart-Innenkamera

Die Smart-Innenkamera bietet ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein 110 Grad-Sichtfeld, eine Live-Anzeige, bewegungsausgelöste Aufnahmen, Nachtsicht und detaillierte Benachrichtigungen. Die Smart-Innenkamera kann auch so programmiert werden, dass sie in den Privatsphärenmodus wechselt, wenn der User nach Hause kommt, um die Privatsphäre und den Komfort zu erhöhen. Dieser Modus kann im Rahmen des Yale Smart Sicherheit-Ökosystems aktiviert werden, sobald die Tür mit einem Yale Smart-Schloss entriegelt oder der Alarm deaktiviert wird.

Die in der Kamera integrierte KI-Technologie ermöglicht es, die Erkennung von Personen sowie anpassbare Zonen und Zeiteinstellungen ohne zusätzliche Kosten zu aktivieren. Mit den anpassbaren Erkennungsbereichen und der Zeiteinstellung können bestimmte Bereiche definiert werden, die von der Kamera erfasst werden sollen, und die Bewegungseinstellung genutzt werden, um Benachrichtigungsauslöser von regelmäßigen Ereignissen auszuschließen.

Yale Smart-Außenkamera

Die Smart-Außenkamera schreckt potenzielle Bedrohungen ab und bietet ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein 154 Grad-Sichtfeld, bewegungsgesteuerte Aufnahmen, eine verbesserte Farb-Nachtsicht und einen Scheinwerfer, der bei Bewegungserkennung ausgelöst werden kann. Es lässt sich zwischen wiederaufladbaren Batterien oder einer kabelgebundenen Stromquelle wählen, um sicherzustellen, dass die Kamera immer angeschlossen ist. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von Zubehörteilen hinzugefügt werden, einschließlich eines Solarpanel-Ladegeräts und eines optionalen USB-Kabels.

Mit der Yale Home-App können die User außerdem von überall auf der Welt sehen, was zu Hause passiert. Sie haben die Möglichkeit, Videos oder Bilder aufzuzeichnen und diese jederzeit lokal oder in der Cloud zu speichern. Als Teil des Yale Smart Sicherheit-Ökosystems beginnt die Kamera mit der Aufzeichnung, sobald der Smart Alarm-Sensor ausgelöst wird, so dass man immer weiß, was zu Hause passiert. Die Smart-Außenkamera kann auch in Innenräumen verwendet werden, um allen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Mit den anpassbaren Erkennungsbereichen und der Zeiteinstellung lassen sich bestimmte Bereiche definieren, die von der Kamera erfasst werden sollen, und die Bewegungseinstellung nutzen, um die Auslösung von Benachrichtigungen bei regelmäßigen Ereignissen auszuschließen, etwa wenn das Auto abends nach der Arbeit in die Einfahrt einfährt.

Smart-Videotürklingel

Mit der Yale Smart-Videotürklingel lassen sich Besucher jederzeit und überall sehen, hören und mit ihnen sprechen. Sie bietet ein gestochen scharfes 1080p-HD-Bild, ein Sichtfeld von 154 Grad, Zwei-Wege-Audiogespräche, eine Live-Anzeige und Nachtsicht für klare Aufnahmen, die rund um die Uhr auf dem Smartphone angesehen werden können. Die Yale Türklingel ist einfach einzurichten und zu bedienen und wird über einen eingebauten Akku oder eine kabelgebundene Lösung mit Strom versorgt.

Hausbesitzer und -besitzerinnen können detaillierte Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, wenn eine Bewegung erkannt wird, und einen „Anruf“ erhalten, sobald Besuch die Türklingel drückt – so verpasst man nie wieder eine Lieferung oder einen Gast. Als Teil des Yale Smart Sicherheit-Ökosystems kann man beim Klingeln der Smart-Türklingel mit der Yale Home App prüfen, wer vor der Tür steht, und die Tür mit dem Yale Smart-Schloss öffnen, um die Person hereinzulassen.

Zusätzliches Zubehör wie der Smart-Videotürklingel-Gong, mit dem die Türklingel überall zuhause zu hören ist und bei dem zwischen sieben verschiedenen Yale-Gongtönen gewählt werden kann, und das Netzteil als benutzerfreundliche Lösung zur Sicherstellung, dass die Smart-Türklingel ununterbrochen mit Strom versorgt wird, sind zur zusätzlichen Unterstützung erhältlich. Die Yale-Smart-Videotürklingel bietet außerdem eine anpassbare Privatzone und Zeiteinstellung ohne zusätzliche Kosten. Ein Abonnement für die Smart-Kameras und die Smart-Türklingel ist ebenfalls erhältlich, um weiteren Schutz zu bieten. Das Abonnement umfasst intelligente KI-Funktionen wie Fahrzeug-, Haustier- und Paketerkennung sowie Cloud-Aufzeichnungsoptionen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neu vorgestellten Produkte sind ab Januar 2024 zu den folgenden Preisen erhältlich: Das Yale Smart Alarm-Starter Kit wird 349,99 Euro kosten, das Yale Smart Alarm-Starter+ Kit 389,99 Euro, und das Yale Smart Alarm-Paket mit Sirene 439,99 Euro. Für die Yale Smart-Außenkamera wird 129,99 Euro fällig, für die Yale Smart Innenkamera 59,99 Euro. Die Yale Smart Videotürklingel wird für 159,99 Euro verfügbar gemacht. Weitere Infos zum Portfolio von Yale gibt es auf der Website des Herstellers.