Kuo: Rückseitige Kameralinsen des iPhone 14 mit Qualitätsproblemen?

Schon in der letzten Woche machte der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo mit einem Bericht auf sich aufmerksam, in dem er auf einen Komponenten-Mangel bei einigen Speicher- und Panel-Lieferanten von Apple hinwies, den er aber als „begrenzte Auswirkung“ für die iPhone 14-Auslieferungen bezeichnete. Nun meldet sich Kuo mit einem neuen Report.

Wie Kuo über seinen Twitter-Account ausführt, könnte Apple bald gezwungen sein, seine Zulieferer zu wechseln, da einige rückseitige Kameralinsen für das iPhone 14 „Qualitätsprobleme“ aufweisen würden. Einige der von Genius gelieferten Exemplare sollen „unter Qualitätsproblemen bei der Beschichtung und Rissen“ leiden.

(1/2)

One more quality issue. My latest survey indicates one of Genius’s iPhone 14 rear lenses likely suffered from coating-crack (膜裂) quality issues. Apple had transferred about 10 million lens orders to Largan from Genius to avoid affecting iPhone 14 shipments. https://t.co/CsQtmHLZjy

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 27, 2022