Kurzbefehle: Workflow-Entwickler erweitert seine Sammlung

Siri-Kurzbefehle können einem das Leben definitiv erleichtern und einige Workflows auf iPhones und iPads beschleunigen. Der Entwickler Matthew Cassinelli, der in der Vergangenheit für die Workflow-App im App Store mitverantwortlich war, hat im Herbst 2020 bei Twitter auf seine großartige Sammlung von Siri-Shortcuts hingewiesen, die hunderte praktische Kurzbefehle enthielt.

Mittlerweile hat sich viel getan, und Cassinelli hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Wie der Entwickler nun bei Twitter mitgeteilt hat, hat er seine Kurzbefehle-Bibliothek stetig erweitert und stellt nun die aktualisierte Fassung mit mehr als über 600 Shortcuts vor.

I’m super excited to launch my updated Shortcuts Library with over 600 shortcuts! 🤖

Plus, I now have 150 bundle shortcuts compiled from each folder – check it out 🙌 https://t.co/uQxevUXbu3

— Matthew Cassinelli (@mattcassinelli) April 12, 2022