Darkroom 6: Update mit neuen Masken-Funktionen & Preiserhöhung für neue User

Die Bild- und Videobearbeitungs-App Darkroom (App Store-Link) war schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung. Die Anwendung ist seit Ende 2020 auch für macOS verfügbar und wird regelmäßig mit frischen Updates versorgt. Nachdem man im letzten Jahr noch mehrere kleinere Aktualisierungen veröffentlicht hat, ist jetzt der große Versionssprung auf v6.0 in den jeweiligen App Stores für iOS, iPadOS und macOS erhältlich.

Das Entwicklerteam von Darkroom hat in der neuen Version einige spannende Neuerungen integriert, die wir euch genauer vorstellen wollen. Es gibt zahlreiche Verbesserungen, Verfeinerungen und Fehlerbehebungen, die sich in diesem Update vor allem um Masken und ihre Anwendung in der App drehen.

In Darkroom 6 sind nun vier verschiedene Masken-Typen verfügbar: KI-generierte Tiefenmasken, intelligente Masken für Porträt- und ProRAW-Fotos, Verlaufsmasken und Bereichsmasken. Mit diesen Masken lässt sich ein Bereich des Fotos auswählen und dieser separat bearbeiten. Das sind die Neuerungen im Detail:

Leistungsfähige KI-gestützte Masken: Generieren eine 3D-Karte der Szene in Ihrem Foto, wodurch Sie das Hauptmotiv, Vorder- und Hintergrund und jeden Bereich dazwischen bearbeiten können.

Generieren eine 3D-Karte der Szene in Ihrem Foto, wodurch Sie das Hauptmotiv, Vorder- und Hintergrund und jeden Bereich dazwischen bearbeiten können. Intelligente Masken: Ermöglichen es Ihnen, bei der Bearbeitung von Porträt- und ProRAW-Fotos den Himmel, Haare, Brillen oder Zähne einzeln auszuwählen.

Ermöglichen es Ihnen, bei der Bearbeitung von Porträt- und ProRAW-Fotos den Himmel, Haare, Brillen oder Zähne einzeln auszuwählen. Verlaufs- und Bereichsmasken: Sind Standardmasken, können jedoch kombiniert werden, um eine pixelperfekte Auswahl zu treffen, die einzelne Objekte oder Bereiche Ihres Fotos hervorhebt.

Sind Standardmasken, können jedoch kombiniert werden, um eine pixelperfekte Auswahl zu treffen, die einzelne Objekte oder Bereiche Ihres Fotos hervorhebt. Masken werden auch in Videos unterstützt: Mit Echtzeit-4K-Wiedergabe, fügen Ihrer Storytelling-Tool-Auswahl ein weiteres Werkzeug hinzu

Mit Echtzeit-4K-Wiedergabe, fügen Ihrer Storytelling-Tool-Auswahl ein weiteres Werkzeug hinzu Kopier- und Einfügeoptionen: Ermöglichen eine präzise Auswahl der Bearbeitungen, die Sie in andere Fotos einbeziehen möchten. Sie können eine beliebige Kombination aus Bildformat, Rand und Maske auf eine Gruppe an Bildern anwenden.

Alle Neuheiten und Verbesserungen sowie die Masken-Werkzeuge werden auch im Blog von Darkroom noch näher beleuchtet. Zeitgleich kündigt das Entwicklerteam „angesichts der Größe und des Umfangs dieses Updates“ eine Preiserhöhung für neue Nutzer und Nutzerinnen der App an. Darkroom+ ist ab sofort für 5,49 Euro/Monat, 31,99 Euro/Jahr oder auch als Einmalkauf für 74,99 Euro erhältlich. Vorher konnte man das Monatsabo für 4,99 Euro abschließen oder den Einmalkauf für 54,99 Euro tätigen.