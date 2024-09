Last-Minute-Infos von Mark Gurman zur heutigen Keynote

Nach vier Tagen IFA und einer kleinen Verschnaufpause geht es für uns am heutigen Montag direkt mit dem vollen Programm weiter, denn um 19 Uhr steht die nächste Apple-Präsentation bevor. Es dürfte kein großes Geheimnis sein, dass im Apple Park in Cupertino die neue iPhone-Generation gezeigt wird. Aber was kommt noch?

Apple-Analyst Mark Gurman hat auf Twitter gleich eine ganze Ladung an Last-Minute-Informationen geliefert. Unter anderem geht er davon aus, dass alle iPhones mit dem „Capture Button“ ausgestattet werden und das iPhone 16 Pro nicht wie vermutet teurer wird, sondern den Startpreis von 999 US-Dollar beibehält.

Wohl keine neue Apple Watch Ultra 3

„Ich erwarte, dass die Apple Watch Series 10 morgen die wichtigste Nachricht im Bereich der Uhren sein wird“, schreibt Gurman ebenfalls auf X. „Der Schwerpunkt: Schlafapnoe-Erkennung, größere Bildschirme und schlankere Rahmen. Wie ich letzte Woche angedeutet habe, wird die Blutdruckmessung verschoben und kommt nicht mehr in diesem Jahr.“

Eine Apple Watch Ultra 3 soll dagegen nicht vorgestellt werden, für das bestehende Modell soll es lediglich eine weitere Farboption geben. Auch eine neue Apple Watch SE ist laut Gurman nicht ganz sicher.

Und was tut sich bei den Kopfhörern? Hier lässt uns Gurman wissen: „Ich erwarte, dass Apple morgen neue AirPods Max-Kopfhörer mit besserer Geräuschunterdrückung, adaptivem Audio und USB-C auf den Markt bringen wird. Sie werden mit dem Low-End-AirPods 4 starten.“