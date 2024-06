Letzte Chance auf reduzierte Anker Solix Solarbank 2 Pro

Eigentlich habe ich in den letzten Wochen schon genug über die neue Anker Solix Solarbank 2 Pro berichtet, unter anderem könnt ihr ja einen ersten Testbericht bei uns im Blog finden. Für mich ist es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings der mit Abstand beste All-in-One-Speicher für Balkonkraftwerke.

Diese Rabatte gibt es nur noch heute

Direkt beim Hersteller bekommt ihr die Anker Solix Solarbank 2 Pro heute noch für 1.099 statt 1.199 Euro. Darüber bekommt ihr heute noch den Anker Solix Smart Meter im Wert von 99 Euro kostenlos dazu. Unterm Strich könnt ihr derzeit also noch knapp 200 Euro sparen.

Insbesondere der Solix Smart Meter, der von einer Fachkraft in eurem Sicherungskasten eingebaut werden muss, macht beim System von Anker einen großen Unterschied. So kann die Ausgangsleistung des Balkonkraftwerks quasi in Echtzeit an euren Hausverbrauch angepasst werden.

Anker Solix Solarbank 2 Pro + Smart Meter

Meine Wünsche für die Anker Solix Solarbank 2 Pro

Ich habe das All-in-One-System von Anker jetzt seit genau einem Monat im Einsatz und bisher absolut keine Probleme feststellen können. Das ist ein großer Unterschied zum vergangenen Jahr und dem Vorgänger, aber auch andere Hersteller wie Zendure oder Ecoflow hatten im vergangenen Jahr noch ihre Schwierigkeiten. Im Schnitt konnte ich in den letzten 30 Tagen stolze 7,9 Kilowattstunden Strom pro Tag erzeugen.

Einige Wünsche hätte ich für die Zukunft aber schon noch, allerdings sind das alles Software-Geschichten. Klasse wäre zum Beispiel eine Detail-Ansicht über die Eingangsleistung der vier Solar-Anschlüsse. Einzelne Angaben könnten hier dabei helfen, Fehler schneller und einfacher zu identifizieren oder das System zu optimieren.

Dazu gibt es noch zwei Details, die mich persönlich nicht unbedingt betreffen, in der Solar-Community aber durchaus als wichtig angesehen werden. Eine offene Schnittstelle, um das Solix-System mit anderen Smart Home Plattformen zu verbinden, wäre beispielsweise für Home Assistant eine tolle Sache. Spannend wäre auch eine Option, die Einspeisung des Solarstroms bei vollem Akku auf den Hausverbrauch zu beschränken. Ich selbst verschenke gerne ein bisschen Strom ins öffentliche Netz, ich habe aber auch immer wieder gelesen, dass manche Personen genau das nicht möchten.

Endgültiges Fazit: In ein paar Wochen

Aktuell halte ich die Anker Solix Solarbank 2 Pro für deutlich leistungsstärker und attraktiver als das ebenfalls kürzlich vorgestellte All-in-One-System von Jackery. Möglicherweise gibt es nächste Woche auf der Intersolar in München auch noch die eine oder andere Neuvorstellung. Ob es ernsthafte Konkurrenz für Anker gibt? Ich bin gespannt.

Aktuell beträgt die Lieferzeit für das Solix-System rund einen Monat. Sobald der Balkonkraftwerk-Akku wieder zeitnah lieferbar ist, werde ich euch noch einmal mit einem finalen Fazit nach vermutlich zwei bis drei Monaten Nutzung versorgen.

