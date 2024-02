Lionel Messi schenkt euch zwei Monate Apple TV+

Das Angebot von Apple TV+ ist im Vergleich zu Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Co überschaubar, da Apple lediglich Eigenproduktionen bereitstellt. Dass der Fußball-Superstar und argentinischer Nationalspieler Lionel Messi in die amerikanische Major League Soccer gewechselt ist, muss bei Apple großes Leuchten in die Augen gezaubert haben, da Apple die exklusiven Übertragungsrechte hält.

Mit Lionel Messi lässt sich gut für die MLS und für den kostenpflichtigen MLS Season Pass werben. Gleichzeitig könnt ihr bei Apple TV+ die Dokumentation „Messis Weltmeisterschaft: Aufstieg einer Legende“ sehen, in der exklusive Einblicke rund um das Fußballturnier in Katar geboten werden. Damit konnte sich Messi seinen Traum erfüllen und den Titel „Weltmeister“ zu seiner Sammlung hinzufügen. Ich habe die Doku noch nicht gesehen, falls ihr schon reingeschaut habt, lohnt es sich?

Apple TV+ jetzt zwei Monate kostenlos

Um Apple TV+ und die Messi-Dokumentation zu bewerben, bietet Apple aktuell zwei Monate Apple TV+ gratis an. Das Angebot richtet sich an neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnenten und Abonnentinnen. Probiert einfach aus, ob ihr das Angebot wahrnehmen könnt. Die Aktion kann nicht zur Verlängerung eines bestehenden Abos verwendet werden. Die Aktion läuft bis zum 8. März 2024 und nach den Gratis-Monaten verlängert sich das Abo kostenpflichtig, wenn ihr nicht kündigt.

2 Monate Apple TV+ gratis: zum Angebot

Foto: Apple.