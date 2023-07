MLS Season Pass: Lionel Messi sorgt für höhere Zuschauerzahlen

Für Apple hätte es nicht besser laufen können: Der Weltfussballer des Jahres und argentinischer Nationalspieler Lionel Messi ist von Paris St. Germain zu Inter Miami in die US-amerikanische Major League Soccer gewechselt. Apple hält die Übertragungsrechte an der Liga und hat in den letzten Wochen natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt.

„Das Lionel Messi sich dem Team von Inter Miami anschließt, ist ein historischer Moment für den Sport in den USA und spiegelt die unglaubliche Dynamik der Major League Soccer wider“, sagte dazu seinerzeit auch Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple. „Wir freuen uns sehr, dass wir Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten können, den größten Fußballer aller Zeiten mit dem MLS Season Pass zu sehen.“

Mit dem MLS Season Pass bei Apple TV+ lassen sich die Partien der Major League Soccer mit englischem oder spanischen Kommentar verfolgen, zudem gibt es diverse Extras. Der MLS Season Pass bietet eine verbesserte Produktion für die Spiele von Inter Miami während des Leagues Cups, einschließlich 18 Kameras, Steadicam, vier Super-Slow-Motion-Kameras, Skycam, Drohnen-Berichterstattung, Reporter und Reporterinnen am Spielfeldrand in Spanisch und Englisch, eine einstündige Live-Vorberichterstattung vor Ort mit Beiträgen, Interviews und Analysen von Experten und Expertinnen sowie eine Show nach dem Spiel.

„Zuschauer in fast 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt“

Apple hoffte natürlich, dass der Fußball-Superstar Messi das Interesse am eigenen MLS Season Pass ankurbelt. Offenbar scheinen sich die Werbemaßnahmen auszuzahlen: Nachdem der Fussballer zu Inter Miami CF gewechselt ist, meldet Apple, dass der Fußball-Streaming-Dienst gerade die erfolgreichste Woche aller Zeiten verzeichnen konnte – und das, obwohl Messi bisher nur zwei Spiele für den Dienst bestritten hat.

Apple hat laut ESPN einen einzigartigen Deal zur Aufteilung der Einnahmen abgeschlossen. Apple braucht diesen, um die eigenen Investition zu rechtfertigen, und zwar in Form von hohen Zuschauerzahlen. Anscheinend ist das der Fall: Ein Apple-Sprecher sagte am Donnerstag gegenüber The Verge, dass in der vergangenen Woche „die drei meistgesehenen Spiele aller Zeiten im MLS Season Pass, mit Zuschauern in fast 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt“ zu verzeichnen waren.

Der Fußball-Streaming-Dienst von Apple wurde im Februar 2023 eingeführt. Berichten zufolge konnte der MLS Season Pass bisher nur etwa eine Million Abonnements verzeichnen, aber die Zahl steigt stark an. Der argentinische Nationalspieler hat wahrscheinlich seinen Anteil an diesem Wachstum.