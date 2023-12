Logitech Wave: Ergonomische Tastatur erstmals deutlich günstiger

In dieser Woche habe ich endlich wieder Ruhe im Büro. Frederick hat ein paar freie Tage und klimpert nicht auf der Logitech Wave Tastatur herum, die er nach dem Test auf seinem Schreibtisch behalten hat. Die ergonomische Tastatur ist nämlich deutlich lauter als die MX Keys, die mein Kollege bisher im Einsatz hatte.

Sollten die etwas lauteren Tastengeräusche für euch kein Problem sein, die Wahrscheinlichkeit sich das Home Office mit anderen Personen zu teilen ist ja vielleicht nicht ganz so hoch, dann bekommt ihr die Logitech Wave jetzt erstmals deutlich günstiger. Statt den regulären 79 Euro kostet die Tastatur bei MediaMarkt derzeit nur 59 Euro (zum Angebot).

Die Besonderheit der Logitech Wave ist schnell zu erkennen. Während es die Handballenauflage mittlerweile bei einigen Tastaturen gibt oder man sie einfach selbst nachrüstet, ist die Wave zusätzlich auch noch ergonomisch geformt. Das sorgt dafür, dass die Hände, Handgelenke und die Unterarme in eine natürliche Postionen gebracht werden.

„Als Blogger sitze ich jeden Tag mehr als 8 Stunden am Mac und tippe Texte. Ich habe mir schon vorher mit einer Handballenauflage geholfen, denn die ganze Arbeit an der Tastatur kann sich auch erst später bemerkbar machen“, schreibt Frederick in seinem Testbericht. „Die Logitech Wave Keys machen alles richtig, für den Büro-Schreibtisch wäre mir sogar eine größere Variante noch lieber, also mit drei statt nur zwei Bereichen. Dass ein Ziffernblock mit dabei ist, gefällt mir aber sehr gut.“

Die Tastatur wird per Bluetooth oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Adapter Logitech Bolt mit eurem Computer gekoppelt. Die Logitech Wave ist sowohl für Mac, als auch für Windows geeignet. Selbst eine Verbindung mit iPhone oder iPad ist kein Problem.