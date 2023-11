MagentaSport: Viele Sport-Events im Dezember auch ohne Abo schauen

Wer in Deutschland Spitzensport auf dem Fernseher oder Mobilgeräten genießen will, kommt oft nicht ohne mehrere Streaming-Anbieter aus. Wer sich unter anderem für die 3. Liga im Fussball, die DEL-Eishockey-Liga oder die Basketball-EuroLeague interessiert, wandert zu MagentaSport, dem Sport-Streaming-Service der Telekom. Letztere schnürt für den Dezember einige spannende Events, von denen einige auch kostenlos und ohne MagentaSport-Abo zur Verfügung stehen werden.

Im vom Anbieter als „MagentsSport Event-Advent“ bezeichneten letzten Monat dieses Jahres werden rund 300 Spiele vom 3. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 live beim Streaming-Service übertragen. Als besonderes Geschenk für alle Fans gibt es ausgewählte Top-Spiele kostenlos für alle – ohne Buchung und ohne Registrierung.

Sportfans dürfen sich bei dem vorweihnachtlichen Präsent etwa auf das Topspiel in der 3. Fußball-Liga, Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden am 20. Dezember, freuen. Dazu gibt es weitere kostenlose Live-Spiele aus der europäischen Königsklasse des Basketballs, der Turkish Airlines EuroLeague, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der PENNY DEL, die den „Event Advent“ am 3. Dezember mit dem Eishockey-Derby-Klassiker Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie startet.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird umfangreicher Live-Sport geboten, denn in der EuroLeague, EuroCup und DEL gibt es keine Winterpause. Und zusätzlich läuft bei MagentaSport ab dem 27. Dezember die Eishockey U20-WM in Schweden: Der Streaming-Dienst der Telekom zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle K.O.-Spiele – die Spiele des deutschen Teams sind dabei kostenlos. Das sind die gratis verfügbaren Events bei MagentaSport im Dezember:

3. Dezember 2023 ab 13.45 Uhr: Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie (PENNY DEL Eishockey)

(PENNY DEL Eishockey) 10. Dezember 2023 ab 13.30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim (Google Pixel Frauen-Fussball-Bundesliga)

(Google Pixel Frauen-Fussball-Bundesliga) 20. Dezember 2023 ab 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden (3. Fussball-Bundesliga)

(3. Fussball-Bundesliga) Ab 27. Dezember 2023: U20 Eishockey-WM in Schweden, alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos

in Schweden, alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos Sowie ein Spiel pro Spieltag der Turkish Airlines EuroLeague im Basketball, beispielsweise ALBA Berlin gegen Zalgiris Kaunas am 5. Dezember 2023 ab 19.45 Uhr

Wer sich für die Sport-Events und Spiele interessiert, kann MagentaSport entweder auf dem Fernseher per Smart TV, online über die Website magentasport.de oder auch mobil mit der MagentaSport-App (App Store-Link) für iPhones und iPads nutzen. Wer das volle Programm genießen will, zahlt ab 7,95 Euro/Monat im Jahresabo, oder ab 12,95 Euro/Monat pro Monat. Mehr zum Event-Advent bei MagentaSport gibt es auch auf der Aktionsseite der Telekom.