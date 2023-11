DAZN: Sportstreaming-Dienst schränkt neue User weiter ein

Der Sportstreaming-Dienst DAZN (App Store-Link) hat in den vergangenen Jahren einen großen Wandel durchgemacht: War man zunächst ein kleiner Nischenanbieter, hat man sich mittlerweile mehr und mehr Lizenzen gesichert und bietet nun unter anderem auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Fussball-Bundesliga, nahezu alle Partien der UEFA Champions League, die Frauen-Fussball-Bundesliga, die NBA und NFL, Spiele der UEFA Nations League und mehr an.

Das erweiterte Angebot schlägt sich auch im Preis nieder: Bei Abschluss eines Jahresabos zahlt man mittlerweile 29,99 Euro/Monat, um alle Inhalte im Tarif DAZN Unlimited streamen zu können. Möchte man flexibel bleiben, sind es gar ganze 44,99 Euro/Monat bei monatlicher Kündigungsfrist. Und nun plant DAZN offenbar, die eigene Kundschaft noch weiter einzuschränken. Wie auf der deutschen Website von DAZN heute zu lesen ist, ist laut aktuellen Nutzungsbedingungen nur noch ein gleichzeitiger Stream erlaubt.

In der Vergangenheit hatte DAZN offensiv damit geworben, bei Abschluss eines Abos zwei Streams gleichzeitig nutzen zu können. Damit ist nun wohl Schluss. Auf der deutschen Landing Page von DAZN ist unter dem Link „Pakete vergleichen“ zu sehen, dass in allen Tarifen nur noch ein paralleler Stream inklusive ist, zudem können nur noch maximal drei Geräte registriert werden. Bislang war es so, dass sich bis zu sechs Geräte registrieren ließen, und zudem zwei parallele Streams im Abo enthalten waren.

Für Bestandskundschaft ändert sich (vorerst) nichts

In den FAQ von DAZN ist allerdings auch zu lesen, dass die oben beschriebenen Änderungen nur für neue User gelten. Die Bestandskundschaft behält „die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses garantierte Anzahl an Geräten“, gleiches gilt auch für die Anzahl paralleler Streams. „Dies gilt nur für Neukunden“, berichtet DAZN. „Bestehende Kunden behalten die Anzahl der Streams, die ihnen bei Vertragsabschluss garantiert wurde.“

Ob DAZN diese neuen Einschränkungen bald auch für die Bestandskundschaft ausweiten wird, ist bisher unklar. Solltet ihr aktuell also noch über ein Abo für DAZN verfügen, lohnt es sich, dieses weiter laufen zu lassen, ohne zwischendurch zu kündigen, wenn ihr eure zwei parallelen Streams und bis zu sechs registrierten Geräte nicht verlieren wollt.