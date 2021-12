Magic Mouse: Case von Solumics soll die Maus ergonomischer machen

Die Magic Mouse und Magic Mouse 2 von Apple gehören wohl zu den schönsten Computer-Mäusen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Nur ein Problem hat die Magic Mouse: Sie ist nicht gerade dafür bekannt, besonders ergonomisch zu sein. Ich selbst arbeite seit mehreren Jahren täglich mit der Magic Mouse während meiner Arbeit am Schreibtisch und habe mich mittlerweile an das flache Design gewöhnt. Vielen anderen Usern der Maus jedoch ist das nur leicht abgerundete Design zu flach: Auch Gäste meines Haushalts, die kurz an meinem Mac sitzen, sind ob des Handlings eher verwirrt und tun sich mit der Magic Mouse schwer.

Das Start-Up Solumics aus Österreich will an dieser Stelle nachhelfen und schon bald ein Accessoire für Apples Magic Mouse bzw. Magic Mouse 2 auf den Markt bringen. Das Solumics Magic Mouse Case besteht aus einer Halterung, in die die Maus hineingeschoben wird, die zusätzlich in der Nähe der Handfläche eine Erhöhung aufweist. Der vordere Teil der Magic Mouse bleibt dabei unangetastet, so dass weiterhin alle üblichen Gesten möglich sind.

Nachhaltigkeit: Produktion in Österreich aus recyceltem Plastik

Neben der erhöhten Handballen-Auflage soll auch die leichte Verbreiterung der Magic Mouse im Solumics Case für eine verbesserte Ergonomie sorgen. Der Hersteller hat dazu mehr als 100 verschiedene Prototypen in einem 3D-Drucker angefertigt, um die perfekte Passform zu finden. Die Magic Mouse wird einfach in das Case eingesetzt und kann auch ebenso schnell wieder entnommen werden. Da die Unterseite frei bleibt, lässt sich der Laser ohne Probleme verwenden und die Maus wie gehabt auf ihren Kunststoffgleitern nutzen.

Das Team von Solumics hat bei der Herstellung zudem auf Nachhaltigkeit Wert gelegt: Das Magic Mouse Case wird unter fairen Bedingungen in Österreich hergestellt. Als Material zur Produktion dient recyceltes Plastik. Das Solumics Magic Mouse Case soll ab Februar 2022 in einer Kickstarter-Kampagne an den Mann bzw. die Frau gebracht werden. Ein Early Adopter-Angebot wird dann zu Preisen ab 24 Euro zu haben sein. Als verfügbare Farben werden das bekannte Silber/Weiß sowie Spacegrau zur Verfügung stehen. Ein abschließendes Video zeigt euch das Magic Mouse Case noch einmal im Detail.