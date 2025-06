Mammotion bringt neuen Poolroboter für 599 Euro auf den Markt

In den letzten Wochen kamen gleich mehrere Hersteller auf uns zu und haben uns Poolroboter zum Test angeboten. Bei der ganzen Sache gibt es nur ein kleines Problem: Der Pool gehört nicht zum Lieferumfang. Anders als bei Wischrobotern oder Mährobotern fehlt uns in der Praxis einfach die „Spielwiese“.

Aktuell bin ich aber tatsächlich mit dem Beatbot AquaSense 2 Ultra im Bekanntenkreis unterwegs und ich finde es unglaublich spannend, so einen Roboter bei seiner Arbeit verfolgen zu können und Eindrücke zu sammeln. Die werde ich spätestens Anfang Juli auch noch einmal mit euch teilen.

Allerdings: Das Top-Modell von Beatbot kostet mehr als 3.000 Euro und ist somit wohl nicht für jeden von uns der erste Kandidat, wenn es um eine Neuanschaffung geht. Als Alternative bietet sich möglicherweise der jetzt neu vorbestellte Spino E1 an.

Mammotion Spino E1 bringt viele Premium-Funktionen mit

Der Spino E1 stammt von Mammotion, der Hersteller hat sich bisher mit Mährobotern einen Namen gemacht. Mit dem Modell will man zahlreiche Features, die bisher nur in Premium-Modellen zu finden waren, deutlich günstiger anbieten. Hier die Highlights im Überblick:

Triple-Motor-System mit 5.800 GPH Saugkraft: Zwei bürstenlose Antriebsmotoren und ein spezieller Saugmotor sorgen für 5.800 GPH (Gallonen pro Stunde) Reinigungsleistung. Ein 180-Mikron-Filter nimmt dabei alles auf – von Blättern bis hin zu feinen Schmutzpartikeln.

Zwei bürstenlose Antriebsmotoren und ein spezieller Saugmotor sorgen für 5.800 GPH (Gallonen pro Stunde) Reinigungsleistung. Ein 180-Mikron-Filter nimmt dabei alles auf – von Blättern bis hin zu feinen Schmutzpartikeln. Reinigt Flächen bis zu 150 Quadratmeter, 4 Stunden Dauerbetrieb: Dank eines leistungsstarken 6.000 mAh Lithium-Akkus schafft der Spino E1 bis zu 210 Minuten ununterbrochene Reinigung mit nur einer Akkuladung.

Dank eines leistungsstarken 6.000 mAh Lithium-Akkus schafft der Spino E1 bis zu 210 Minuten ununterbrochene Reinigung mit nur einer Akkuladung. Boden, Wände & Wasserlinie – alles in einem Durchgang: Mit einer Klettertechnologie ausgestattet, reinigt der Spino E1 jede Fläche – selbst 110 Grad steile Wände oder hartnäckige Verschmutzungen an der Wasserlinie.

Mit einer Klettertechnologie ausgestattet, reinigt der Spino E1 jede Fläche – selbst 110 Grad steile Wände oder hartnäckige Verschmutzungen an der Wasserlinie. Intelligente SmartArc-Navigation: Sensoren und Algorithmen optimieren die Reinigungswege und ändern die Richtung nach jedem Zyklus um 45 Grad.

Im Gegensatz zu vielen anderen Poolrobotern aus dem kleineren Preissegment verfügt der Mammotion Spino E1 außerdem über eine Wasserlinien-Parkfunktion für einfaches Herausnehmen aus dem Pool sowie eine One-Touch-Starttaste. Ab sofort kann er direkt beim Hersteller für 599 Euro bestellt werden, der spätere Listenpreis soll bei 799 Euro liegen. Etwas Geduld ist allerdings gefragt, die Auslieferung soll Ende Juli beginnen.

Was ich bereits feststellen konnte: Zwischen einem einfachen Poolroboter und dem Top-Modell gibt es eklatante Unterschiede, die sogar schon nach wenigen Sekunden unter Wasser deutlich sichtbar sind. Das hätte ich in der Form nicht so erwartet, wobei es für mich aufgrund der fehlenden Erfahrungen nicht leicht ist, die Eindrücke richtig einschätzen zu können. Aber das bekommen wir sicherlich irgendwie hin.