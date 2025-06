Sihoo Doro C300 im Summer Sale: Ergonomischer Bürostuhl mit exklusivem Gutschein 55% günstiger

Anzeige. Ergonomie am Arbeitsplatz ist mir ziemlich wichtig, da ich jeden Tag zahlreiche Stunden am Schreibtisch verbringe und das gerne ohne Schmerzen noch viele Jahren tun möchte. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, nutze eine ergonomische Maus und Tastatur und sitze seit ein paar Wochen auf dem ergonomischen Bürostuhl Sihoo Doro C300, den ich im Rahmen eines Testberichts vorgestellt habe. Und ich sitze immer noch sehr bequem und kann meine Meinung aus dem Test erneut bestätigen.

Sihoo ist ein führender Spezialist für ergonomische Möbel und widmet sich der Bereitstellung gesunder und komfortabler ergonomischer Produkte. Mit über dreizehn Jahren Erfahrung in Technologie und Wohlbefinden bieten Sihoo-Produkte ein komfortables und belebendes Sitzerlebnis, das es ermöglicht, produktiver zu arbeiten und kreativen Ideen zu verwirklichen. Derzeit sind Sihoo’s ergonomische Stühle in über 100 Ländern erhältlich und haben Anerkennung bei Unternehmen der Fortune 500 sowie in mehr als 10 Millionen Haushalten weltweit gefunden.

Sihoo Doro C300 im Überblick

Der Sihoo Doro C300 ist relativ schnell aufgebaut, da die Anleitung gut verständlich ist und alle Teile und Schrauben beschriftet sind. Die Qualität macht sich schon hier bemerkbar, alles ist sehr gut verarbeitet. Folgt man der Anleitung, hat man den Stuhl innerhalb von maximal 30 Minuten komplett aufgebaut und kann einen ersten Sitz-Test machen.

Es ist wichtig, dass man den Bürostuhl korrekt einstellt, damit er seine Stärken ausspielen und für Ergonomie am Schreibtisch sorgen kann. Die Sitzhöhe lässt sich einfach per Hebel justieren, ebenso kann man die Höhe und Position der Rückenlehne anpassen. Besonders hervorzuheben sind die 4D-Armlehnen: Sie bieten multidirektionale Verstellung – auf/ab, vor/zurück und 75-Grad-Pivotierung – und synchronisieren sich automatisch mit der Rückenlehne bei Neigungspositionen, wodurch stets perfekter Armkomfort gewährleistet ist. Zentral ist die selbstadaptierende Lordosenstütze mit BM (Body Movement) Tracking System: Sie passt sich präzise den Wirbelsäulenkonturen an, stabilisiert den Lendenbereich dynamisch und gewährleistet so in jeder Sitzposition optimale Unterstützung – komplett ohne manuelle Nachjustierung.

Für entspannte Pausen lässt sich der Stuhl in drei Winkeln (3 Stufen: 110 Grad, 120 Grad, 130 Grad) neigen, unterstützt durch ein Gewichtserkennungssystem, das sich automatisch der Körpermasse anpasst und durch präzise Spannungseinstellung stets müheloses, ausbalanciertes Zurücklehnen bei jedem Gewicht gewährleistet. Die Kopfstütze bietet 3D-Verstellbarkeit: Höhenanpassung, Vor-/Rückverstellung und Drehung um das Gelenk. Ihre mechanische Konstruktion arretiert die Position automatisch für präzise Einstellung, während die extrabreite Auflagefläche selbst bei seitlicher Kopfablage vollumfänglichen Halt gewährleistet. Möchte man die Beine hochlegen, kann man die 40 Euro teure Beinauflage bei der Bestellung als zusätzliches Zubehör ordern.

Das Mesh-Gewebe finde ich sehr angenehm, zudem sorgt es dafür, dass man bei warmen Temperaturen nicht am Stuhl klebt. Nach weiteren Wochen im Praxiseinsatz ist mir noch aufgefallen, dass man etwas aufpassen muss, wenn man den Stuhl bewegt. Greift man zu den Armlehnen oder an die Kopfstütze, hat man seine gewohnte Position schnell verstellt. Möchte man den Stuhl verschieben, sollte man lieber an die Rückenlehne fassen, da sich diese nicht so schnell verstellt.

Fazit

Ich bin mit dem Sihoo Doro C300 immer noch sehr zufrieden und sitze jeden Tag auf dem Bürostuhl und erfreue mich, dass meine Position vor dem Monitor ergonomischer geworden ist. Die Qualität ist richtig gut und der Funktionsumfang super, insbesondere die US-amerikanischen Teststandards BIFMA und die deutsche TÜV-Zertifizierung sorgen für Produktsicherheit und -qualität. Das Preis-Leistungverhältnis rundet das Angebot ab, da man für relativ wenig Geld einen richtig tollen und ergonomischen Bürostuhl bekommt. Folgt einfach dem Slogan: „Jeder Mensch verdient einen ergonomischen Bürostuhl von Sihoo“.

