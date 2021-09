Meross startet neuen Garagentoröffner mit HomeKit-Unterstützung

Vor einiger Zeit haben wir ihn schon kurz angekündigt, nun hat Meross selbst Vollzug gemeldet: Der neue Garagentoröffner ist ab sofort verfügbar. Das neue Modell ist aus verschiedenen Gründen wirklich interessant und für mich persönlich vielleicht sogar ein Problemlöser. Aber der Reihe nach.

Bestellt werden kann der neue Meross Garagentoröffner ab sofort bei Amazon. Der reguläre Preis beträgt 69,99 Euro, allerdings kann auf der Produktseite schon jetzt ein 20 Prozent Rabattgutschein aktiviert werden. Damit sinkt der Preis auf 55,99 Euro (Amazon-Link).

Eine der wichtigsten Informationen vorweg: Auch das neue Modell ist ohne Umwege mit HomeKit kompatibel. Damit wird nicht nur die Steuerung per Automation oder Siri-Sprachbefehl ermöglicht, sondern auch eine Integration in CarPlay. Sobald man sich dem Zuhause nähert, taucht in der CarPlay-Übersicht ein Button auf, mit dem man das Garagentor einfach öffnen kann.

Neuer Meross Garagentoröffner sollte bessere WLAN-Reichweite bieten

Kommen wir nun zu den Neuerungen. Während der alte Garagentoröffner nur ein kleines, einfaches Modul war, gibt es jetzt ein schickes schwarzes Gehäuse, das mit einer großen Antenne ausgestattet ist. Ich hoffe damit die Probleme mit der Reichweite in den Griff zu bekommen, denn natürlich benötigt auch der neue Meross Garagentoröffner eine Verbindung zum heimischen WLAN.

Ebenfalls neu, für mich persönlich aber nicht so interessant: An den neuen Garagentoröffner von Meross können drei Tore angeschlossen und separat voneinander gesteuert werden. Das dürfte für Besitzerinnen und Besitzer einer Doppel-Garage durchaus eine interessante Sache sein.

Zudem wurde ein Lautsprecher integriert, der ein Signalton abgibt, sobald das Tor geschlossen wird. Gerade bei leise laufenden Garagentoren ist das ein Plus an Sicherheit, falls sich noch Personen unter dem Tor befinden. Ich gehe davon aus, dass man diesen Alarm über die Meross-App wird konfigurieren können.