Mila Air 3: Ästhetischer Luftreiniger mit HomeKit

Mila ist mir als Hersteller bisher unbekannt, allerdings werden Luftreiniger und Luftbefeuchter zum Kauf angeboten. Während der bisherige Mila Luftreiniger nur mit Google und Amazon kompatibel war, wird es mit dem Mila Air 3 auch Support für HomeKit geben.

Der Mila Air 3 wurde auf der CES angekündigt und ist als Upgrade zum bestehenden Modell zu verstehen. Neben HomeKit-Support gibt es einen leiseren und effizienteren Ventilator sowie eine höhere Leistung. Über das LCD-Display lässt sich schnell die Luftqualität ablesen, kapazitative Tasten ermöglichen auch die direkte Steuerung.

Luftreiniger mit HomeKit

Mila Air 3 kann in HomeKit verwaltet und somit auch mit iPhone, iPad, Mac und Siri gesteuert werden. Gleichzeitig könnt ihr den Luftreiniger in Automationen einbinden und so zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten starten lassen. Wenn ein Sensor eine schlechte Luftqualität erkennt, kann Mila Air 3 auch automatisch aktiviert werden. In der Hersteller-App gibt es ebenfalls Details zur Luftqualität, Warnungen bei schlechter Qualität und Infos zur Filterleistung.

Der Luftreiniger sieht optisch sehr ansprechend aus und wird für Sommer 2024 erwartet. Mila Air 3 wird je nach Filter zwischen 408 und 448 US-Dollar liegen. Wer sich für ein automatisches Abo für neue Filter entscheidet, wird Mila Air 3 für 349 US-Dollar bekommen.