MyPostcard: Premium-Postkarte im Wert von 3,79 Euro kostenlos versenden

Ich habe ihn schon hinter mir, den Sommerurlaub. Ein Wochenende in Speyer, eine Woche in Oberstdorf. Die gesamte Familie hatte eine schöne Zeit und natürlich haben wir auch Postkarten verschickt. Allerdings nicht mit einer angestaubten Postkarte aus dem Ständer im Zeitschriftenhandel, sondern mit einer selbst gestalteten Postkarte.

Seit einigen Jahren nutze ich dazu MyPostcard (App Store-Link). Inklusive Porto kostet eine Postkarte nach Deutschland, ganz egal von wo ihr sie verschickt, aktuell 3,29 Euro. Für 50 Cent gibt es noch ein Premium-Upgrade – und genau hier kommen wir ins Spiel.

Nachdem ihr eure Postkarte gestaltet habt, könnt ihr an der Kasse den Gutscheincode appgefahren24 einlösen und so 3,79 Euro für eine Premium-Postkarte sparen. So könnt ihr noch bis Ende des Monats einen Urlaubsgruß kostenlos verschicken.

So einfach sichert ihr euch eure gratis Postkarte

MyPostcard aus dem App Store laden

persönliche Premium-Postkarte erstellen

Code APPGEFAHREN24 an der Kasse einlösen

an der Kasse einlösen Aktion bis zum 31. August 2024

Der Gutscheincode ist einmal pro Konto einlösbar und schenkt euch eine Premium-Postkarte im Wert von 3,79 Euro. Das ganze funktioniert auch, wenn ihr MyPostcard schon seit Ewigkeiten nutzt.

Falls ihr neu bei MyPostcard seid und euch zum ersten Mal registriert, könnt ihr mit dem Gutscheincode JCQHVH oder direkt über diesen Link weitere 4 Euro Guthaben erhalten, die ihr danach frei in der App verwenden könnt.