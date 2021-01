Nanoleaf will alle zukünftigen Produkte mit Thread-Technologie ausstatten

In den vergangenen Wochen haben wir ja immer wieder über das Thema Thread berichtet, insbesondere der uns allen bestens bekannte HomeKit-Hersteller Eve Systems hat sich bereits zu der vielversprechenden Smart Home Technik bekannt. Immerhin stehen auch Firmen wie Apple, Google oder Amazon hinter Thread. Nun hat auch Nanoleaf angekündigt, in Zukunft alle seine Produkte mit Thread auszustatten.

„Wir wussten in dem Moment, als Thread auf dem Markt kam, dass es unsere Antwort auf die Gestaltung eines besseren Smart Homes ist“, sagt Gimmy Chu, CEO und Mitbegründer von Nanoleaf. „WLAN, Bluetooth und Zigbee bringen von Natur aus Nachteile mit sich – Thread vereint das Beste aus diesen drei Welten.“

Bereits Ende 2020 hat Nanoleaf mit seinen ersten beiden Essentials-Produkten, einer smarten E27-Lampe und einem Leuchtstreifen, die ersten beiden Produkte auf den Markt gebracht, die Thread unterstützen. „Wir hätten die Essentials nicht auf den Markt gebracht, wenn es sich nur um weitere Bluetooth- oder WLAN-Produkte gehandelt hätte. Wir sind fest davon überzeugt, dass Thread die Zukunft ist. Da sowohl Apple als auch Google und Amazon hinter Thread stehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle anderen Hersteller von Smart-Home-Produkten nachziehen.“

Was man aber auch sagen muss: Thread steht derzeit noch am Anfang. Notwendig für die Nutzung des neuen Funkstandards ist ein Border-Routern, quasi die Thread-Zentrale im Haus. Momentan gibt es in der HomeKit-Welt nur ein Gerät, dass diese Anforderung erfüllt: Der HomePod mini. Aber auch hier dürfte klar sein, dass sich mit der nächsten Generation von Apple TV und HomePod etwas tun dürfte.