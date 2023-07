Nebula Mars 3: Für Outdoor-Kinoabende bei Sonne und Regen

Solltet ihr die weiße Wand an eurem Wohnwagen für einen Kinoabend nutzen wollen oder einfach nur so einen tragbaren Beamer suchen, der quasi überall eingesetzt werden kann, dann hat Anker jetzt eine Neuheit für euch am Start. Der Nebula Mars 3 kann ab sofort bestellt werden – und das sogar mit einer kleinen Rabatt-Aktion.

Der eigentliche Preis des Nebula Mars 3 liegt bei 1.199 Euro. Derzeit kann man sich noch für kurze Zeit für nur 1 Euro auf der Nebula-Webseite allerdings einen 180 Euro Gutschein kaufen, der den Preis des Beamers auf Amazon oder im hauseigenen Nebula-Shop auf dann nur noch 1.020 Euro drückt.

Das erwartet euch beim Nebula Mars 3

Der handliche Full-HD-Beamer stellt Diagonalen bis zu 200 Zoll dar. Durch den 185 Wattstunden großen Akku hat der Nebula Mars 3 viel Ausdauer: Man kann sich für die maximale Helligkeit von 1.000 ANSI-Lumen entscheiden oder den Wert für ein längeres Filmerlebnis von bis zu fünf Stunden reduzieren. Damit man sich auf das Wesentliche – den Film oder die Serie – konzentrieren kann, nehmen einen der Autofokus, die automatische Trapezkorrektur sowie Bildanpassung die Suche nach dem optimalen Bild ab.

Der Mars 3 ist für den Outdoor-Einsatz durch die Wasser- und Staubfestigkeit (IPX3-Standard) bestens geeignet. Clever: Die Linsen-Abdeckung schützt das Gerät und dient gleichzeitig als anpassbarer Standfuß. Mit Android TV 11 hat man Zugriff auf über 7.000 Apps, kann aber auch einen externen HDMI-Eingang nutzen.

NEBULA Mars 3 Tragbarer Outdoor-Projektor, 1000 ANSI-Lumen, AI-gestütztes Bild,... EINDRUCKSVOLLE OUTDOOR-KINOABENDE: Mit 1000 ANSI-Lumen Helligkeit, einer maximalen Projektionsfläche von 200 Zoll und 1080p Auflösung kannst du...

5 STUNDEN FILMVERGNÜGEN UNTERWEGS: Unsere neue RoamPower️-Technologie unterstützt eine Kapazität von 185Wh, mit der Mars 3 bis zu 5h Film- oder...

Ganz spannend sind die Abstände zur Wand und die daraus resultierende Bildgröße. Diese Informationen stellt Anker zur Verfügung:

60 Zoll bei 1,69 Meter

80 Zoll bei 2,25 Meter

100 Zoll bei 2,81 Meter

120 Zoll bei 3,38 Meter

150 Zoll bei 4,22 Meter

Bis zu 200 Zoll sind ebenfalls möglich, dann soll laut Anker aber nicht mehr die optimale Bildqualität sichergestellt sein.

Bisher konnten wir den Nebula Mars 3 nicht selbst ausprobieren, vermutlich werden wir das in naher Zukunft auch nicht schaffen. Einige Eindrücke gibt es im folgenden englischsprachigen Video, das allerdings von Anker gesponsert wurde.