Netflix Games: Dragon Up, Moonlighter und Townsmen jetzt neu dabei

Das Angebot bei Netflix Games wächst, ist weiterhin aber nicht mit Apple Arcade vergleichbar. Ab sofort können Netflix Abonnenten und Abonnentinnen drei neue Spiele kostenlos herunterladen. Das sind Dragon Up, Moonlighter und Townsmen.

In diesem bunten und wundervoll animierten Abenteuerspiel für Einzelspieler sammelst und brütest du seltene Drachen aus und hilfst ihnen, ihre Magie wiederzuerlangen. Rette das Königreich, indem du die einzigartigen Eigenschaften, Persönlichkeiten und Belohnungen der einzelnen Drachen entdeckst. Vergrößere dein Königreich, indem du neue Länder und exotische Lebensräume freischaltest. Verbessere deine Drachen und Nester, damit sie mehr Münzen generieren. Sammle Karten und Zaubertränke, um deine Lieblingsdrachen aufzuleveln und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Am besten lässt sich Geld verdienen, indem man es frisst. Also füttere deinen Hausdrachen Billy mit Gold, um tolle Schätze, neue Drachen und neue Nester freizuschalten. Zeitlich begrenzte Events sorgen für zusätzlichen Spaß, und du kannst seltene Drachen, Edelsteine und Tränke gewinnen, um im Spiel voranzukommen.

Dieses Adventure vereint das Beste aus zwei Welten: Tagsüber führst du ein Geschäft in einem idyllischen Dorf, nachts erledigst du Monster und lüftest Geheimnisse. In diesem Action-RPG bist du Will, ein mutiger Ladenbesitzer, der von Heldentaten träumt. Bei Tag bist du dein eigener Chef. Du bietest Gegenstände zum Verkauf an, legst sorgfältig die Preise fest, verwaltest deine Goldreserven, wirbst Helfer an und arbeitest an Upgrades für deinen Laden. Lerne die anderen Dorfbewohner kennen, während du dabei hilfst, neue Geschäfte zu eröffnen sowie neue Rüstungen und Waffen herzustellen. Nutze außerdem die vorhandene Ausrüstung, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Aber Achtung: Zwielichtige Gesellen könnten versuchen, deine wertvollen Waren zu stehlen.