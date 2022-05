Linksys Atlas 6: Neue Einsteiger-Mesh-Router mit Dual-Band und WiFi 6

Linksys hat neue Router angekündigt, unter anderem auch den neuen Linksys Atlas 6. Hier handelt es sich um einen Einsteiger-Mesh-Router mit Dual-Band und WiFi 6. Bisher gibt es ja nur mit dem Linksys Velop ein teures WiFi 6 Setup, das 3er Set kostet aktuell 436 Euro, hat zum Start aber 649 Euro gekostet. Linksys Atlas 6 wird bei 149 US-Dollar starten, das 3er Set liegt bei 349,99 US-Dollar.

Linksys Atlas 6 verfügt über Mesh mit Dual-Band und ist fürs Home Office, 4K Streaming, Online-Gaming und mehr gerüstet. Jede Einheit bietet drei 1-Gbit/s-Ethernet-LAN-Ports zum Anschluss kabelgebundener Geräte und bietet Zugang zu 160-MHz-Kanälen für superschnelle drahtlose Verbindungen.

Der Linksys Atlas 6 wird in drei Konfigurationen verfügbar gemacht. Das 1-Pack unterstützt bis zu 25 Geräte und deckt ~2.000 Quadratmeter ab, das 2-Pack unterstützt bis zu 50 Geräte und deckt ~4.000 Quadratmeter ab, und das 3-Pack unterstützt bis zu 75 Geräte und bis zu ~6.000 Quadratmeter.

Linksys Hydra 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 Router

Der Linksys Hydra 6 liefert drahtlose Hochgeschwindigkeitsdaten für bis zu 25 Geräte auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern. Der Linksys Hydra 6 WiFi 6 Dual-Band-Mesh-Router bietet deutlich schnellere, robuste und zuverlässige WLAN-Verbindungen. Er ist ideal für ruckelfreies 4K-UHD-Streaming, Videokonferenzen, Online-Spiele und mehr. Er bietet 160-MHz-Kanäle für schnelle drahtlose Verbindungen und verfügt über vier 1-Gbit/s-Ethernet-Ports, um kabelgebundene Geräte wie Gaming-Geräte, Fernseher und mehr mit dem Netzwerk zu verbinden.

Linksys Hydra 6 kostet 179,99 US-Dollar und wird in Kürze in den USA verfügbar gemacht, weitere Länder folgen in der zweiten Hälfte 2022. Das gilt auch für den Linksys Atlas 6.