Neue FRITZ!Box 4050: WLAN-Router für Glasfaser, Kabel oder DSL

Mit der neuen FRITZ!Box 4050 erweitert AVM sein Sortiment um einen kompakten und leistungsstarken WLAN-Router, der den gewohnten FRITZ!-Komfort bietet. Die FRITZ!Box 4050 lässt sich einfach an ein bestehendes Glasfasermodem anschließen und ermöglicht alle Vorteile der FRITZ!-Technologie zu Hause zu nutzen. Dank Wi-Fi 6 und der innovativen Mesh-Technologie von AVM erreicht der Router WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3 GBit/s. Die FRITZ!Box 4050 funkt auf den Frequenzen 2,4 und 5 GHz und passt die WLAN-Verbindung optimal an die Bedürfnisse zahlreicher mobiler Geräte der aktuellen Wi-Fi-6-Generation an.

Als Teil der neuen 4er-FRITZ!Box-Serie unterstützt die FRITZ!Box 4050 auch DECT und kann somit als Basisstation für Telefonie genutzt werden. Über den Fon-Anschluss lässt sich zudem ein analoges Telefon betreiben. Die Integration von FRITZ!-Smart-Home-Geräten oder kompatiblen Geräten anderer Hersteller erfolgt über den DECT-ULE-Standard.

Der Router ist mit einem USB-2.0-Anschluss, einem Gigabit-WAN-Anschluss sowie drei Gigabit-LAN-Ports ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung von Geräten wie Speichermedien, Druckern, Smart-TVs oder Spielkonsolen ins Heimnetzwerk ermöglichen. Weitere Funktionen, die für die FRITZ!Box typisch sind, umfassen eine umfangreiche Kindersicherung, einen Mediaserver für Fotos, Musik und Videos, einen WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard und den Fernzugriff über MyFRITZ!. Die FRITZ!Box 4050 ist ab sofort für 139 Euro im Handel erhältlich, zum Beispiel bei MediaMarkt.

Die Highlights der FRITZ!Box 4050

Dualband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss am Glasfasermodem

Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 600 MBit/s bei 2,4 GHz

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Fon-Anschluss für analoges Telefon

Vielseitige Smart-Home-Anwendungen auf Basis von DECT ULE

1x Gigabit-WAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

1x USB-2.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard, MyFRITZ! u.v.m.

Verfügbar ab sofort, Preis 139 Euro (UVP)