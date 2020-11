Neue Macs mit M1 Silicon-Chip: Erste Reviews sind online

Ab heute verkauft Apple das neue 13″ MacBook Air, das 13″ MacBook Pro und den Mac mini mit dem hauseigenen M1 Silicon-Chip. Während unser neuer Mac mini gerade ein Backup aufgespielt bekommt, durften Pressevertreter schon vorab testen und haben nun ihre Ergebnisse veröffentlicht.

Christoph Fröhlich für Stern.de zum MacBook Air:

Bei Browser, E-Mails, Textverarbeitung und Co. spüre ich keinen nennenswerten Unterschied. Ebenso bei Spielen: Apple-Arcade-Games laufen auf beiden Modellen problemlos, das via Steam gestartete Online-Spiel „Dota 2“ bringt bei viel Action beide Rechner an ihre Grenzen.

Spürbar ist der Unterschied bei Kreativ-Software. Adobe Lightroom arbeitet wahnsinnig schnell. Ein 25 MB großes RAW-Bild in Photoshop zu öffnen, dauert auf dem alten Mac 10,4 Sekunden. Auf dem neuen sind es 6,4. Ein kleiner Unterschied, doch wer täglich Hunderte Bilder bearbeitet, schätzt den Geschwindigkeitsvorteil.

Erstaunlich ist der Unterschied beim Rendern eines Videos: Mit iMovie habe ich ein siebeneinhalb Minuten langes Video mit allerlei Effekten versehen und in der höchstmöglichen Qualität in 4K-Auflösung exportiert. Das Macbook Air benötigt 3:53 Minuten, bis das 33,7 Gigabyte große Video auf der Festplatte ist. Und weil das Modell ohne Lüfter auskommt, bleibt es dabei mucksmäuschenstill.

Sven Stein für BILD.de zum MacBook Air:

Edles Aluminium, scharfer Bildschirm, gute Tastatur – äußerlich bringt das Macbook Air bewährte Technik. Die entscheidende Neuheit steckt im Inneren: Der neue M1-Chip bescherte dem Air erheblich mehr Leistung und eine längere Akkulaufzeit als beim Vorgängermodell.

Dieter Bohn für The Verge zum MacBook Air:

Apple behauptet, dass dieses Gerät 18 Stunden Videowiedergabe und „15 Stunden drahtloses Surfen“ erreichen kann. Die Firma sagt mir, dass ich eine um bis zu 50 Prozent längere Akkulaufzeit als beim letzten Air erwarten kann wobei der Akku in diesem Computer nicht größer als bei den Vorgängermodellen ist. All diese Verbesserungen sind auf eine erhöhte Effizienz zurückzuführen.

Meine tatsächlichen Ergebnisse? Ich kann zwischen acht und zehn Stunden mit dem MacBook Air arbeiten. Das ist nicht ganz 50 Prozent besser als beim letzten MacBook Air, aber es ist sehr nah dran.

