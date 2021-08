Neuer Apple Watch Charger von Ugreen ist zu teuer

Von Ugreen flatterte am Wochenende eine Mail mit einer Produktvorstellung in unser Postfach. Ein neues Ladegerät mit USB-C-Anschluss wurde vorgestellt, quasi ein kleiner Charger ganz ohne Kabel. Mit einer Sache sind wir allerdings nicht einverstanden: Der Preis ist mit 34,99 Euro aus unserer Sicht zu hoch angesetzt.

Die Idee ist dabei aber gar nicht mal so verkehrt. Insbesondere auf Reisen empfinde ich es als praktisch, nicht unbedingt das lange Ladekabel der Apple Watch mitschleppen zu müssen, sondern nur so einen kleinen Adapter Diesen kann man beispielsweise direkt in ein Netzteil an der Wand stecken oder sogar das iPad Air bzw. iPad Pro als Powerbank verwenden.

Einen echten Mehrwert zur Konkurrenz bietet Ugreen mit seinem neuen Apple Watch Charger aus meiner Sicht allerdings nicht. Ein Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht nur die kleine Anti-Rutsch-Vorrichtung, die allerdings nur dann zum Tragen kommt, wenn man den Charger vertikal wie im folgenden Bild zu sehen einsetzt.

Vergleichbare Produkte mit USB-C bekommt ihr schon viel günstiger. Für ein No-Name-Produkt bezahlt ihr mit aktuell 12,99 Euro bedeutend weniger. Und auch Anker hat eine entsprechende Lösung im Portfolio, die mit 31,99 Euro ebenfalls weniger kostet als die Neuerscheinung von Ugreen.

Abschließend eine Frage an euch: Wie ladet ihr eure Apple Watch auf? Ich setze aktuell auf das Apple MagSafe Duo Ladegerät für mein iPhone und meine Uhr, das ich auf meinem Nachttisch platziert habe.