Noch mehr HomeKit-Zubehör von Meross zum Sonderpreis erhältlich

Und weiter geht es mit den Meldungen rund um Meross. Heute haben wir euch ja schon auf den reduzierten HomeKit-Leuchtstreifen und die neue Schreibtischlampe aufmerksam gemacht. Aber auch rund um das Thema Steckdosen und Strom hat Meross heute passende Deals auf Lager. Bis zum 13. Juni könnt ihr eine Outdoor-Steckdose und eine praktische Steckdosenleiste noch günstiger kaufen, wenn ihr an der Kasse den Gutscheincode K25UICCE eingebt.

Die Outdoor-Steckdose bietet zwei Anschlüsse und verfügt über eine IP44-Zertifizierung, sie ist also vor Spritzwasser geschützt und kann problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Besonders praktisch: In HomeKit tauchen die beiden smarten Steckdosen einzeln auf und können demnach separat voneinander gesteuert werden. Aktiviert zusätzlich zum Gutscheincode auf der Produktseite auch den Rabattgutschein und bezahlt so nur 24,04 Euro.

WLAN Outdoor Steckdose meross Smart... Ideal für den Außenbereich: IP44 wetterfestes Gehäuse und Steckdosenabdeckung, die das Eindringen von Regen verhindern. Der intelligente Außenstecker ist für Garten, Garten, Weihnachtsbaum,...

2 einzelne Steckdosen und zuverlässiger Anschluss: Mit 2 Steckdosen, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Meross Outdoor Smart Outlet wird mit dem MediaTek IoT-Chipsatz betrieben und...

Ebenfalls günstiger erhaltet ihr die große Steckdosenleiste von Meross. Diese bietet vier unabhängig voneinander schaltbare Stecker und zudem vier USB-Anschlüsse, die gemeinsam als Gruppe ein- und ausgeschaltet werden können. Vom regulären Preis in Höhe von 46,99 Euro geht es dann Rabattgutschein auf der Produktseite und dem Gutscheincode an der Kasse auf 32,89 Euro nach unten.